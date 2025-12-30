Vigilance Raid: ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ: ସୁନା, ଟଙ୍କା, ଘର, ଜମିଉପରେ ନଜର

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସରକାରୀ କ୍ଷମତାର ଦୁରୂପୋଯୋଗ କରି ଆୟଠୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ରାଜ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଜି ୨ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘର, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ପୂର୍ବ ସୂଚନାକୁ ଆଧାର କରି ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଉଜାଗର କରିଛି। ଏହି ଦୁଇ ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ହାଟଡିହି ପଞ୍ଚାୟତର ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ଏବଂ କଟକ ବାରଙ୍ଗର ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା।
ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ୬ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳ ସାଢ଼ା ପାଞ୍ଚଟାରୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ଦଳ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। କେନ୍ଦୁଝର ଭିଜିଲାନ୍ସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଜଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ଆଧାରରେ ୪ ଜଣ ଡି.ଏସ.ପି, ୮ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ୬ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ଏବେ ଜାରି ରହିଛି। ଏଥିରେ ରହିଛି (୧) ହାଟଡିହିର ମାରେଇଗାଁ, ବିରଞ୍ଚିପୁର ସ୍ଥିତ ତିନି ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଆବାସିକ ଗୃହ, (୨) ବାସନ୍ତିଆ ବଜାର, ଜଗନ୍ନାଥପୁର ମୌଜାରେ ନବନିର୍ମିତ ଦୁଇ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। (୩) ହାଟଡିହିର ବାସନ୍ତିଆ ବଜାରରେ ଥିବା "ମା' ସରସ୍ୱତୀ ସେଲ୍ସ"ର ଦୁଇଟି ଭଡା ଗୋଦାମ। (୪) ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଦୋକାନ "ସରସ୍ୱତୀ ସେଲ୍ସ"। (୫) ହାଟଡିହିର ପଢ଼ିଆରୀପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ପୈତୃକ ବାସଭବନ। ଏବଂ (୬) କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହାଟଡିହି ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବଞ୍ଚୋ ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ।