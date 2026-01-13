Advertisement
Vigilance raid: ଚାକିରି ହରାଇବେ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ତହସିଲ କର୍ମଚାରୀ ଅଜୟ ମଲ୍ଲିକ

Vigilance raid: ଚାକିରି ହରାଇବେ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ତହସିଲ କର୍ମଚାରୀ ଅଜୟ ମଲ୍ଲିକ

କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫିରିଙ୍ଗିଆ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲାନ୍ଦାପଡା ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ଫିରିଙ୍ଗିଆ ତହସିଲ କର୍ମଚାରୀ ଅଜୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ  ଏକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ୩ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଫୁଲବାଣୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜଜ୍‍।

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Jan 13, 2026, 09:28 PM IST
  • ଫୁଲବାଣୀ ସ୍ପେଶାଲ ଜଜ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଜି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି  ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି।  ୩ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦେଶ ହୋଇଛି । ୨୦୨୩ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଧରିଥିଲା। 

ଭୁବନେଶ୍ୱର: କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫିରିଙ୍ଗିଆ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲାନ୍ଦାପଡା ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ଫିରିଙ୍ଗିଆ ତହସିଲ କର୍ମଚାରୀ ଅଜୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ  ଏକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ୩ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଫୁଲବାଣୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜଜ୍‍। ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ଯିବା ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ପ୍ରେସ ରିଲିଜ୍‍ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବାପରେ ଅଜୟଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାକୁ ସୁପାରିସ କରାଯିବ।

ଫୁଲବାଣୀ ସ୍ପେଶାଲ ଜଜ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଜି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି  ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି।  ୩ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦେଶ ହୋଇଛି । ୨୦୨୩ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଧରିଥିଲା। 

ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କ ପୈତୃକ ଜମିର ମ୍ୟୁଟେସନ କରାଇଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମରେ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ୮,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ସେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ । ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନା କେସ୍ ନଂ ୧୫, ତାରିଖ ୨୨.୦୮.୨୦୨୩, ଧାରା ୭ ପି.ସି (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ-୨୦୧୮ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା ।

