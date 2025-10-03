ବିକଶିତ ଭାରତ ବିଲ୍ଡାଥନ୍ ୨୦୨୫: ଷଷ୍ଠରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆଣିଲା ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଷଷ୍ଠରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନବସୃଜନ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଏହାକୁ ବିକଶିତ ଭାରତ ବିଲ୍ଡାଥନ ନାମରେ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ ସୃଜନଶୀଳତା ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଏହା ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଅକ୍ଟୋବର ୬ରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ ଏବେ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ୬ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରେସ ବିବୃତ୍ତିରେ ଜଣାି ଦିଆଯାଇଛି।
ଅଟଳ ନବସୃଜନ ମିଶନ ଏବଂ ନୀତି ଆୟୋଗଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରୁଥିବା ସୃଜନଶୀଳ ଧାରଣା ଏବଂ ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ବିକଶିତ କରିବ। ବିଲ୍ଡାଥନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜାତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖୁଥିବା ଚାରୋଟି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ - ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ସମାଧାନ ନିର୍ମାଣ ; ସ୍ୱଦେଶୀ - ସ୍ୱଦେଶୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ନବସୃଜନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ; ଭୋକାଲ ଫର ଲୋକାଲ - ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଏବଂ ସମ୍ବଳକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଶେଷଟି ହେଉଛି ସମୃଦ୍ଧି - ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବା ।
ଦେଶର ଛାତ୍ର, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ବିକାଶ ଭାରତ ବିଲ୍ଡାଥନ୍ ୨୦୨୫ରେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି। ଏହା କେବଳ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଜାତୀୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ସୃଜନଶୀଳତା, ନବସୃଜନ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଭାବକ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ, ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଆକାରରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶିକା ଦାଖଲ କରିବେ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଏକ ଜାତୀୟ ପ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରବେଶିକାଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବ, ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଭାବନକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କର୍ପୋରେଟ୍ ସହଯୋଗ, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ସମ୍ବଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସହାୟତା ପାଇବେ।
ବିଲ୍ଡାଥନର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଲାଇଭ୍ ନବସୃଜନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସାମିଲ ହେବେ। ସେହିପରି ଏହାର ଆଉ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି (ଏନଇପି) ୨୦୨୦ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ ବ୍ୟବହାରିକ, ଅଭିଜ୍ଞତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜିଲ୍ଲା, ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିମୂଳକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ।
ଡେଭଲପିଙ୍ଗ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଲଡାଥନ୍ ୨୦୨୫ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା, ନବସୃଜନକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ଏବଂ ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ଏକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିବାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଉଦ୍ଭାବକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି।
ଅକ୍ଟୋବର ୬ରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୧୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେବ । ଅକ୍ଟୋବର ୧୩ରେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲାଇଭ୍ ବିଲଡାଥନ୍ ହେବ ଓ ଅକ୍ଟୋବର ୧୪ ରୁ ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବେଶିକାଗୁଡ଼ିକ ଦାଖଲ ହେବ । ନଭେମ୍ବରରେ ପ୍ରବେଶିକା ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ହେବ ଓ ଡିସେମ୍ବରରେ ବିଜେତାମାନଙ୍କ ଘୋଷଣା ହେବ ।