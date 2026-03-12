Viral Girl Monalisa Wedding: ବିବାହ କଲେ ଭାଇରାଲ୍ ଗାର୍ଲ ମୋନାଲିସା, ପରିବାର ବିରୋଧରେ...

Advertisement
Mahakumbh Viral Girl Monalisa Wedding: ୨୦୨୫ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିବା ମୋନାଲିସା ଭୋସଲେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିବାହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Mar 12, 2026, 08:57 AM IST

Mahakumbh Viral Girl Monalisa Wedding:  ୨୦୨୫ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିବା ମୋନାଲିସା ଭୋସଲେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିବାହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମିକ ଫରମାନ ଖାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ଫରମାନ ଖାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୋନାଲିସା ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ବିବାହ ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଇବା ସହ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଘରଛାଡି଼ବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। 

 

କେରଳରେ ମୋନାଲିସାଙ୍କ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ମନ୍ଦିର ବିବାହ ହୋଇଛି:

ମୋନାଲିସା ଫରମାନ ଖାନଙ୍କ ସହିତ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମର ଅରୁମାନୁର ନୈନାର ମନ୍ଦିରରେ(Arumanoor Nainar Temple ) ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ  ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ବିବାହ କରିଥିଲେ।  ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଫରମାନ ମୋନାଲିସାଙ୍କ ବେକରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡିଓରେ, କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ଦୁଇଜଣ କୋର୍ଟରେ ବିବାହ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଧରି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ମୋନାଲିସା ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଧରି ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଚାପ ପକାଇବାରୁ ସେ ଘର ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ:

ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମୋନାଲିସା ଏବଂ ଫରମାନ ଖାନ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଧରି ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋନାଲିସାଙ୍କ ପରିବାର, ବିଶେଷକରି ତାଙ୍କ ବାପା, ଏହି ସମ୍ପର୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲେ ଏବଂ ମୋନାଲିସା ପରିବାରର ପ୍ରବଳ ଚାପ ତଳେ ଥିଲେ। ମୋନାଲିସା ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେ, ଏହି କାରଣରୁ ସେ ବିବାହ ପାଇଁ କେରଳ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ମାଗିଥିଲେ। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ, ବୁଧବାର, ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୧ ତାରିଖରେ ମୋନାଲିସା ଏବଂ ଫରମାନ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମର ଥାମ୍ପାନୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ମୋନାଲିସା ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଜୋରଜବରଦସ୍ତି ଘରକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। 

ଏପରି ହୋଇଥିଲା ମୋନାଲିସା ଏବଂ ଫରମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦେଖା...-:

ମୋନାଲିସା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଏବଂ ଫରମାନ ଖାନ କେରଳରେ 'ଦି ଡାଏରୀ ଅଫ୍ ମଣିପୁର' ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। ଫରମାନ କହିଥିଲେ ଯେ, ମୋନାଲିସା ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି, ସେମାନେ ପରେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲେ। "ମଣିପୁର ଡାଏରୀ" ସହିତ ମୋନାଲିସାଙ୍କୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଡେବ୍ୟୁ ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନୋଜ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଉଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ଲମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋନାଲିସା ପ୍ରେମ ଜିହାଦର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ସନୋଜ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋନାଲିସା ପ୍ରେମ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରଲୋଭନ ଯୋଗୁଁ ବିବାହର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ।ମୋନାଲିସାଙ୍କ ବିବାହକୁ ପ୍ରେମ ଜିହାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।ସନୋଜ ମିଶ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହା ବିଦ୍ରୋହ ନୁହେଁ, ଏହା ଲଭ୍ ଜିହାଦ, ଏବଂ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଦିନ।" 

ମୋନାଲିସା କିଏ?
ମୋନାଲିସାଙ୍କ ପୂରା ନାଁ ମୋନାଲିସା ଭୋସଲେ, ଏବଂ ସେ 2025 ମସିହାରେ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ମାଳ ବିକ୍ରୟ କରିବା ସମୟରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋରର ବାସିନ୍ଦା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଆଖି ଯୋଗୁଁ ସେ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଏକ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ହୋଇଗଲେ।

