Viral Video: ହୋଲିରେ ବାଇକ ଉପରେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ରୋମାନ୍ସ , ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ

Viral Video: ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ହୋଲି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ତକୁ ବାଇକ ଟାଙ୍କି ଉପରେ ବସାଇ ଜଣେ ଯୁବକ ବୁଲେଟ ଚଲାଉଛନ୍ତି । ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଚ୍‌ ରାସ୍ତାରେ ହୋଲି ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇ ହୋଇଥିବା ଏହି କପଲ୍‌ଙ୍କର ରଙ୍ଗିନ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭିଡିଓଟି ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଅପଲୋଡ୍‌ ହେବାପରେ କ୍ଷୀପ୍ର ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତକାଲି ସରିଛି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି । ସାରା ଦେଶ ହୋଲି ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁର ସହରରୁ ଏହି ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ହୋଲି ଖେଳିବା ପରେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କୁ ବାଇକ ଉପରେ ରୋମାନ୍ସ କରୁଥିବା ଦେଖି ଆବାକାବା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଯୁବକ ବାଇକର ଟାଙ୍କି ଉପରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବସାଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି । ଏତିକି ବେଳେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଯୁବକଙ୍କ ଓଠକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଜଣ କାର ଆରୋହୀ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ କଏଦ କରିଛନ୍ତି । ଭିଡ଼ିଓଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ନାନା ପ୍ରକାରର କମେଣ୍ଟ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଭିଡିଓରେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମକୁ ଉଲଙ୍ଘନ କରି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯୁବକ ଜଣକ ବାଇକ ଚଲାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀ ଉଭୟ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧି ନଥିବା ବେଳେ ଭିଡ଼ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଏହିପରି ଗାଡି ଚଲାଉଥିବାରୁ ଉଭୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ । ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ଆସିଛି ପୋଲିସ । ଏବେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଜୟପୁର ସହରରେ ପୋଲିସ ଖୋଜୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

The boy is driving the car and the girl is sitting on the petrol tank of the Bullet. The video of their romance has gone viral.#Jaipur #viralvideo pic.twitter.com/FdiQOrGSYk

— Reema (@_R_E_EM_A) March 8, 2023