Vishwakarma Puja 2026: ଆଜି ବିଶ୍ବକର୍ମା ପୂଜା,ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ

Vishwakarma Puja 2026: ଆଜି ହେଉଛି ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ବକର୍ମା ଙ୍କ ପୂଜା। ବିଶ୍ବକର୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ମାଣ ତଥା ସୃଜନର ଦେବତା। ଲୋକକଥା ରହିଛି ଯେ, ସ୍ବର୍ଗର ଅମରାବତୀ ଠାରୁ ହସ୍ତିନାପୁର, ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଓ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣଲଙ୍କା ଆଦି ତାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିର୍ମିତ। ଭାରତରେ ପ୍ରତ୍ୟକ ବର୍ଷ ସେପ୍ଚେମ୍ବର ୧୭ ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯିବାର ନଜିର ରହିଛି। ବିଶେଷକରି, ଏହି ପୂଜା କାରଖାନା, ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ, ନିର୍ମାଣସ୍ଥଳ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାରିଗରଙ୍କ ଘରେ ଏହି ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଏ।
କ'ଣ ରହିଛି ପୌରାଣିକ ଓ ଐତିହାସିକ ପରମ୍ପରା?
ପୁରାଣ ଓ ଧାର୍ମିକ କଥାବସ୍ତୁରେ ଏହି ପୂଜାର ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ବ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ବକର୍ମା ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଭବନ ଓ ନଗର ନିର୍ମାଣରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିଛି। ଲଙ୍କା ନଗରୀ ,ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀ ନିର୍ମାଣ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ନାମ ଜଡ଼ିତ । ଏହାଛଡ଼ା ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବଜ୍ର,ଶିବଙ୍କର ତ୍ରିଶୂଳ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଭଳି ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ାଯାଏ । ଦାନବୀର କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳ,ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ,ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ,ବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ବିଶ୍ବକର୍ମା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପୌରାଣିକ କଥା ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଅପମାନ ସହି ନପାରି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ପାଦ କାଢ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଉଆସ ନିର୍ମାଣ, ସୁଦାମାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉପହାର ସ୍ବରୂପ ନୂତନ ଉଆସ ପ୍ରଦାନ ତାହା ବିଶ୍ବକର୍ମାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି।
ଏହି ପୂଜାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କାରିଗରୀ କଳା,ଶ୍ରମ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା । ଏହି ଦିନ ବିଶେଷକରି, କାରଖାନା ଓ ୱାର୍କଶପ୍ରେ ଥିବା ମେସିନ୍, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ଉପକରଣକୁ ସଫା କରି ପୂଜା କରାଯାଏ । ତେଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଅବସରରେ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ସମୃଦ୍ଧି ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥାଏ। ବିଶ୍ବକର୍ମାଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପୀ ସମାଜର ସ୍ରଷ୍ଟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଯନ୍ତ୍ରପାତି,କଳକାରଖାନା ଓ ମେସିନ୍ ଆଦି ବିଶ୍ବକର୍ମାଙ୍କ ନିର୍ମାଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।