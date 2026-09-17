Add Zee Business As A Preferred Source
App

Vishwakarma Puja 2026: ଆଜି ବିଶ୍ବକର୍ମା ପୂଜା,ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ

Vishwakarma Puja 2026: ଆଜି ହେଉଛି ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ବକର୍ମା ଙ୍କ ପୂଜା। ବିଶ୍ବକର୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ମାଣ ତଥା ସୃଜନର ଦେବତା। ଲୋକକଥା ରହିଛି ଯେ, ସ୍ବର୍ଗର ଅମରାବତୀ ଠାରୁ ହସ୍ତିନାପୁର, ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଓ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣଲଙ୍କା ଆଦି ତାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିର୍ମିତ। ଭାରତରେ ପ୍ରତ୍ୟକ ବର୍ଷ ସେପ୍ଚେମ୍ବର ୧୭ ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯିବାର ନଜିର ରହିଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Sep 17, 2026, 08:04 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 08:04 AM IST
Vishwakarma Puja 2026: ଆଜି ବିଶ୍ବକର୍ମା ପୂଜା,ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
PM Narendra Modi Birthday: ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ଜାଣନ୍ତୁ ନମୋଙ୍
2
3
4
5