ନୂଆପଡ଼ା ଭୋଟ: ମତ ଦେବାକୁ ବୁଥ ନିକଟରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନୂଆପଡ଼ା ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟରଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ସମୟକ୍ରମେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସକାଳ ୭ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ମତଦାତାଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନିଜ ନିଜର ପରିଚୟପତ୍ର ନେଇ ଭୋଟରମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବୁଥ ଆଗରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ନିଜ ପାଳିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ନଜର ଆସିଛି।
ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ୩୫୮ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ରେ ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଅଛି। ୪୭ ଗୋଟି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ରେ ସକାଳ ୭ ରୁ ଅପରାହ୍ନ ୪ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଅନ୍ୟ ସବୁ କେନ୍ଦ୍ର ରେ ସକାଳ ୭ ଘଣ୍ଟା ରୁ ଅପରାହ୍ନ ୫ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ ହେବ। ଏହି ଉପ ନିର୍ବାଚନ ରେ ୧୪ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦିତା କରୁଥିବା ବେଳେ ୨ ଲକ୍ଷ ୫୪ ହଜାର ୨୬୩ ଜଣ ମତଦାତା ମତଦାନ କରିବେ।
ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଲାଗି ଭୋଟ ଦାନ ପୂର୍ବରୁ ମକ୍ ପୋଲ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଇଭିଏମ୍, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ ଏବଂ ଭିଭିପ୍ୟାଟ ମସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ରହିଛି କି ନା ତାହାକୁ ଖୋଲିବା ପରେ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁଲିଂ ପାର୍ଟିର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭୋଟ ଦେଇଥାଆନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯଦି କୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁବିଧା ଉପୁଜେ ତେବେ ତାହାକୁ ବଦଳାଇବା ଲାଗି ବିକଳ୍ପ ମସିନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ନୂଆପଡ଼ାର ସମସ୍ତ ୩୫୮ ବୁଥରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସକାଳ ସାଢ଼େ ୫ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଭୋଟଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିଲାଗି ସକାଳ ୭ଟାକୁ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦାନ ଦେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଭୋଟରଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ। ଯେଉଁ ବୁଥରେ ଶୀଘ୍ର ମକ୍ ପୋଲିଂ ବା ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ ସେଠାରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।