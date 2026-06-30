Rain Alert: ତାତିରେ ଲାଗିଲା ବ୍ରେକ୍! ଆହୁରି ବର୍ଷିବ

Weather Update: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ। ହେଲେ ଆଜି ତାତିରେ ଲାଗିଛି ବ୍ରେକ୍। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟ୍ବିନ୍ ସିଟିରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ଦୁଇରୁ ତିନି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ବେଳେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି । ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର,ରାୟଗଡ଼ା,ମୟୂରଭଞ୍ଜ,କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବ। ଏ-ବଂ ୪୦ରୁ ୫୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ।
ଏ-ହି ୭ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ। ଏବଂ ୪୦ କିମି ବେଗରେ ଝଡ଼ି ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ନେଇ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ସେପଟେ,ଆସନ୍ତା ୧ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ବଢିବ। କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡା଼, କୋରାପୁଟ , ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର,ଗରଗଡ଼ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ । ଏବଂ ଜୁଲାଇ ୨ରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର,କୋରାପୁଟ,ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବେ । ବଜ୍ରପାତ ଓ ପବନ ପାଇଁ କୌଣସି ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇନାହିଁ ।