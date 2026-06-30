Add Zee Business As A Preferred Source
App

Rain Alert: ତାତିରେ ଲାଗିଲା ବ୍ରେକ୍! ଆହୁରି ବର୍ଷିବ

Weather Update: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ। ହେଲେ ଆଜି ତାତିରେ ଲାଗିଛି ବ୍ରେକ୍। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟ୍ବିନ୍ ସିଟିରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ଦୁଇରୁ ତିନି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 30, 2026, 10:00 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 10:00 AM IST
Rain Alert: ତାତିରେ ଲାଗିଲା ବ୍ରେକ୍! ଆହୁରି ବର୍ଷିବ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol Diesel Price Today: ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ରହିଛି ତେଲ ରେଟ୍,ଜାଣନ୍ତୁ
petrol diesel price today1 hr ago
2
top 10 news today1 hr ago
3
top 10 news todayJun 29
4
Odia NewsJun 29
5
Odia NewsJun 29