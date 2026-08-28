Add Zee Business As A Preferred Source
App

Heavy Rain Alert: ୭୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ଅଗଷ୍ଟ ୨୮ରେ ଉତ୍ତର ଭାରତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂର୍ବୋତ୍ତର, ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ବିଜୁଳି ଓ ତୀବ୍ର ପବନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 28, 2026, 07:25 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 07:25 AM IST
Heavy Rain Alert: ୭୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Today Horoscope: କେଉଁ ରାଶିର ବିଗିଡ଼ିବ କାମ, କାହାକୁ ମିଳିବ ଶୁଭଫଳ...ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ..
2
3
4
5