Heavy Rain Alert: ୭୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Heavy Rain Alert: ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକେ ନିଜ ଘରକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବାରୁ ସାଧାରଣତଃ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ବର୍ଷା ହେଲେ ଯାତାୟାତ ଆହୁରି ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ଅଗଷ୍ଟ ୨୮ରେ ଉତ୍ତର ଭାରତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂର୍ବୋତ୍ତର, ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ବିଜୁଳି ଓ ତୀବ୍ର ପବନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି।
ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବିଗିଡ଼ିପାରେ ପାଗ
ଉତ୍ତର ଭାରତର ପାହାଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ପାଗ ଅସ୍ଥିର ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଓ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜୋରଦାର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଓ ବିହାରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ସହିତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷକରି ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଝଡ଼, ବଜ୍ରପାତ ଓ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଦିଲ୍ଲୀରେ କମ୍ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା
ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଗଷ୍ଟ ୨୮ରେ ପାଗ ଗରମ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ରହିପାରେ। ଆକାଶ ଆଂଶିକ ଭାବେ ସଫାରୁ ମେଘୁଆ ରହିପାରେ। ତେବେ ଏଠାରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ତୁଳନାମୂଳକ ଭାବେ କମ୍ ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି।
ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ବର୍ଷା
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର, ସିକ୍କିମ ଓ ଉପ-ହିମାଳୟୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଗର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ସିକ୍କିମ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ପବନ ବହିପାରେ। ତେଣୁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପାଗର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହ ସତର୍କତାର ସହ ଯାତାୟାତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଆଣ୍ଡାମାନ-ନିକୋବରରେ ଖରାପ ପାଗ ଆଶଙ୍କା
ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ପାଗ ଅଧିକ ଖରାପ ରହିପାରେ। ଏଠାରେ ତୀବ୍ର ପବନ ସହିତ ଝଡ଼ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୭୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ।
ତେଣୁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଥିଲେ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ କିମ୍ବା ତୀବ୍ର ପବନ ସମୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ବାହାରକୁ ନଯିବା ଭଲ।