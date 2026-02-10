Odisha Weather Update: କମୁଛି ଶୀତ ବଢୁଛି ତାତି। ରାଜ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଶୀତ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଫେବୃଆରୀ ଦ୍ବିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ହେଉଛି ମୁଣ୍ତଫଟା ଖରା। ଆଗକୁ ଅସମ୍ଭାଳ ଖରା ହେବ ବୋଲି ପାଣିାପାଗ ବିଭାଗ ଏବେଠୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି।
Trending Photos
Odisha Weather Update: କମୁଛି ଶୀତ ବଢୁଛି ତାତି। ରାଜ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଶୀତ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଫେବୃଆରୀ ଦ୍ବିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ହେଉଛି ମୁଣ୍ତଫଟା ଖରା। ଆଗକୁ ଅସମ୍ଭାଳ ଖରା ହେବ ବୋଲି ପାଣିାପାଗ ବିଭାଗ ଏବେଠୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି।
କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜି.ଉଦୟଗିରିରେ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୪.୮ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଛଅଟି ସହରର ତାପମାତ୍ରା ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ, ଆଗାମୀ ୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।ଯାହା ଫଳରେ ତାପମାତ୍ରା ୩୫ ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବ।ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଅସହ୍ୟ ଖରା ସହ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭବ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ ସକ୍ରିୟ ନଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ୭ ଦିନ ଯାଏ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବା ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କୁହୁଡ଼ି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇନାହିଁ। ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।ବିଶେଷକରି ଉପକୂଳ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁଠାରେ ଥଣ୍ଡା ରାତି ଜାରି ରହିଛି।