Indian Railway: ଚେରଲାପାଲି– ଶାଲିମାର ରୁଟ୍ ରେ ସାପ୍ତାହିକ ପାର୍ବଣ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ ଘୋଷଣା

Parvan Special Train: ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ଅଭିଜ୍ଞତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ସାପ୍ତାହିକ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନର ପରିଚାଳନା କରିବ।
Weekly Parvan Special Train: ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ଅଭିଜ୍ଞତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ସାପ୍ତାହିକ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନର ପରିଚାଳନା କରିବ:
ଟ୍ରେନ୍ ବିବରଣୀ
ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୦୭୨୨୫/୦୭୨୨୬ ଚେରଲାପାଲି – ଶାଲିମାର – ଚେରଲାପାଲି ସାପ୍ତାହିକ ସ୍ପେଶାଲ
ଚେରଲାପାଲିରୁ: ୧୩ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ସୋମବାର ୦୪:୩୦ ଘଣ୍ଟାରେ ଛାଡିବ
ଶାଲିମାରରୁ: ୧୪ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ୧୦:୦୦ ଘଣ୍ଟାରେ ଛାଡିବ
ରହଣିସ୍ଥଳ (ଉଭୟ ପଟୁ)
ଟ୍ରେନ୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ ରହଣି କରିବ:
କାଜିପେଟ୍, ୱାରାଙ୍ଗଲ୍, ମହବୁବାବାଦ, ଖମାମ୍, ରାୟନାପାଡୁ, ଏଲୁରୁ, ରାଜମଣ୍ଡ୍ରି, ସମଲକୋଟ, ଟୁନି, ଦୁଭଭାଡା, ବିଜୟନଗରମ୍, ଶ୍ରୀକାକୁଲମ୍ ରୋଡ୍, ପଲାସା, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଯାଜପୁର କେନ୍ଦୁଝର ରୋଡ୍, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଖଡ଼ଗପୁର, ଏବଂ ସାନ୍ତରାଗାଛି।
କୋଚ୍ ସଂରଚନା:
୦୨ ଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଏସି କୋଚ୍
୦୪ ଟି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଏସି କୋଚ୍
୧୩ ଟି ସ୍ଲିପର ଶ୍ରେଣୀ କୋଚ୍
୦୩ ଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସିଟିଂ କୋଚ୍
୦୨ ଟି ଲଗେଜ୍ ଭ୍ୟାନ୍-କମ୍-ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କୋଚ୍ (ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଜନ-ଅନୁକୂଳ ସୁବିଧା ସହିତ) ।