ଅଶୋକନଗରରୁ ଦୁଃଖଦ ଖବର: କୂଅରେ ବୁଡ଼ି ଚାରି ଭାଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Well accident Madhya Pradesh: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଅଶୋକନଗର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଚାନ୍ଦେରୀର ବିକ୍ରମପୁର ଗାଁରେ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀର ଶୁଭ ପର୍ବ ଶୋକର ମାହୋଲରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। କ୍ଷେତ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଚାରି ଭାଇ କୂଅରେ ବୁଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ମୃତକମାନେ ବଲବୀର କୁଶୱାହାଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେବ (୯), ତ୍ରିବେଦ (୭), ମହାଦେବ (୬) ଏବଂ ପ୍ରିୟାଂଶ (୪) ରହିଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଓ ତହସିଲଦାର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା କାରଣରୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଗଭୀର ମର୍ମାହତ ଓ ଶୋକାକୁଳ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି।
କୂଅରେ ବୁଡ଼ି ଚାରି ଭାଇଙ୍କ ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଚାନ୍ଦେରୀର ଚିଣ୍ଟିୟା ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ବଲବୀର କୁଶୱାହାଙ୍କ ଚାରିଜଣ ଛୋଟ ପିଲା ସ୍କୁଲ ପରେ କ୍ଷେତ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଯେ, କୂଅ ଭିତରକୁ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଜଣେ ପିଲା ଗୋଡ଼ ଖସି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପ୍ରୟାସ କରି ଚାରି ଭାଇ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଗଭୀର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ପିତା ମଜୁରୀ କାମ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ମା’ ନିଜ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନରେ ଯେତେବେଳେ କୂଅରୁ ଚାରି ପିଲାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବାରର କ୍ରନ୍ଦନରେ ସମଗ୍ର ଗାଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ଶୋକାକୁଳ କ୍ରନ୍ଦନରେ ସ୍ତବ୍ଧ ସମଗ୍ର ଗାଁ
ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କନ୍ଦାଇ ଦେଇଛି। ପୋଲିସ୍ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଚାରିଜଣ ପିଲା ନିଜ ଜେଜେମା’ଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବାପା ବଲବୀର କୁଶୱାହା ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ମା’ କିଛି ଦିନ ହେବ ନିଜ ବାପ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସୋମବାର ସକାଳେ ଏହି ଚାରି ପିଲା ଘରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରି ନ ଆସିବାରୁ ଜେଜେମା’ ଗାଁରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ କ୍ଷେତ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ କୂଅରେ ଜଣେ ପିଲାର ମୃତଦେହ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଯେଉଁ କୂଅ ନିକଟରେ ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଥିଲା, ସେଠାରେ ପରିବାରର ଏକ ପୁରୁଣା ଘର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜ ଜେଜେମା’ଙ୍କ ସହ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଯେ, ଘଟଣା ଦିନ ମଧ୍ୟ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ସେଠାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଇପାରନ୍ତି।