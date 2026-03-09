Crude oil prices: ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିଲା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ, ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା...

Advertisement
Crude oil prices: ଇରାନ-ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ୧୦୦ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅଶାନ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। 

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Mar 09, 2026, 03:21 PM IST

Crude oil prices: ଇରାନ-ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ୧୦୦ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅଶାନ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ବୃଦ୍ଧିକୁ ସମର୍ଥନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଇରାନର ପରମାଣୁ ରିସ୍କର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ସେ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନର ପରମାଣୁ ବିପଦ ଦୂର ହେବା ପରେ ତେଲ ମୂଲ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଛୋଟ ମୂଲ୍ୟ।

ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରାୟ ୧୧୦ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି:

ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରମୁଖ ମିଡିଲ୍-ଇଷ୍ଟ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦକମାନେ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯୋଗାଣ ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରାୟ ୧୧୦ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଟେକ୍ସାସ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ (WTI) ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨୦.୭୫ ପ୍ରତିଶତ କିମ୍ବା ୧୮.୮୩ ଡଲାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ୧୦୯.୭୫ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ବ୍ରେଣ୍ଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ୧୮ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରାୟ ୧୦୯.୪୮ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

ଏହି ବୃଦ୍ଧିକୁ ୧୯୮୦ ଦଶକର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ତୈଳ ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣିଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାପ୍ତାହିକ ଲାଭ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଜାର ବୃଦ୍ଧି ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯୋଗାଣ ବାଧା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୁଦ୍ର ପଥ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତୈଳ ପରିବହନ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ଏବଂ ତରଳୀକୃତ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଅଟେ।

ୱାଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକ୍ରମଣ ଟ୍ୟାଙ୍କରଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଧୀର କରିଛି, ଏବଂ ଅନେକ ଜାହାଜ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଉପସାଗରରେ କିଛି ତୈଳ ଉତ୍ପାଦକ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସଂରକ୍ଷଣ ଟ୍ୟାଙ୍କ ପୂରଣ ହେଉଛି, ଏବଂ ରପ୍ତାନି ମାର୍ଗ ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା କିଛି କମ୍ପାନୀ କୂଅ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଉତ୍ପାଦନକୁ ମନ୍ଥର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି।

ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ବଜାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି: 
ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ବଜାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଏସୀୟ ବଜାରରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେୟାର ବଜାରରେ ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ଦେଖାଦେଇଛି। ଜାପାନର ବେଞ୍ଚମାର୍କ ସୂଚକାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ୫ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ବଜାର ୭ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଉଭୟ ଅର୍ଥନୀତି ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଉପରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ।

ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହେ, ତେବେ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିଛି ବଜାର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଅଶୋଧିତ ତେଲ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $୧୪୩ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଶକ୍ତି ଇତିହାସକାର ଡାନିଏଲ୍ ୟର୍ଗିନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ଦୈନିକ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

ଏହି ସଂଘର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ମାର୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ୱାଶିଂଟନ୍ ପୋଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ଏସିଆ, ୟୁରୋପ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଜାହାଜର ଗତିକୁ ମନ୍ଥର କରିଦେଇଛି। ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଏସିଆ ଏବଂ ୟୁରୋପ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କାରଣ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରରୁ ଶକ୍ତି ଆମଦାନୀ ଉପରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ।

