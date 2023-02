West Bengal Budget: ଏତେ ରହିଛି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଋଣ ଭାର, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ସରକାର; ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ

Per Capita Debt: ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ସମେତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ନେଇଥାଆନ୍ତି । ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବ୍ୟତୀତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଋଣ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ତରଫରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଋଣରେ ସମସ୍ତେ ବୁଡ଼ି ଯିବେ? ଆମେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର (West Bengal Govt) ବିଷୟରେ କହୁଛୁ । ୯ କୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୋଟ ଋଣ ୫.୮୬ ଲକ୍ଷ କୋଟି ରହିଛି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ୬୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଋଣ ଭାର (Per Capita Debt Of West Bengal) ରହିଛି ।

ସେପଟେ ଗତ ବର୍ଷ ବିଧାନସଭାରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, "୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୨ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଋଣ (Per Capita Debt Of Odisha) ୨୨ ହଜାର ୪୨ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଏହି ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ୧ ଲକ୍ଷ ୨୭ ହଜାର ଟଙ୍କା ରହିଛି । ୧୯୯୯ ମସିହା ତଥ୍ୟ ତୁଳନା କରି କହିଛନ୍ତି ୧୯୯୯-୨୦୦୦ ମସିହାରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଋଣ ୪୯୧୮ ଥିବା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ୧୩ ହଜାରରୁ ୧୨ ହଜାର ଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଋଣ ତୁଳନାରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ୨.୬୫ ପ୍ରତିଶତ ଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୧-୨୦୨୨ରେ ମୁଣ୍ଡପିଛା ରୁଣ ତୁଳନାରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ୫.୮ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶା ନିମ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ।"

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ୨୦୨୩-୨୪ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜେଟରେ ବଜାରରୁ ୭୯,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି । ୨୦୨୨-୨୩ ପାଇଁ ୭୫,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଶୋଧିତ ଆକଳନଠାରୁ ଏହା ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ । ୨୦୧୧ରେ ଯେତେବେଳେ ଶାସକ ଦଳ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟର ୧.୯୭ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଥିଲା । ଅର୍ଥାତ୍ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଋଣ ୪ ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଆକଳନ ।

ଅଧିକ ଋଣ ବୋଝ ଉପରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରି ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଅମିତାଭ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଏହିପରି ଉଚ୍ଚ ଋଣ ସହିତ ସମ୍ପତ୍ତିର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ଉପରେ ଋଣ ଭାର ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ଏହି ସମୟରେ କେତେକ ରାଜ୍ୟ ପୁରୁଣା ପେନସନ୍ ଯୋଜନାକୁ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ବହୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ଆରବିଆଇ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିରନ୍ତର ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି ।