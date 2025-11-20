Mamata Writes to CEC: ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, SIR ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ; ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ମମତା

Mamata Banerjee Writes to CEC: ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରକୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଚିଠି ଲେଖି କହିଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଜୀବନ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ସଂଶୋଧନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଆବେଦନ କରୁଛି
Mamata Banerjee Writes to CEC: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର (CEC) ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR) ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଣଯୋଜନାମୂଳକ ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ କରାଯାଉଛି। ଯାହା ନାଗରିକ ଏବଂ ଅଧିକାରୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇଛି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR) ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ଏବଂ ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏସଆଇଆର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଚାଲିଥିବା SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ସେ ନିଜର ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର (CEC)ଙ୍କୁ ଏହି ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା "କୌଣସି ମୌଳିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଯୋଜନା ବିନା" ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯାଉଛି।
ମମତା ଚିଠିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲଦି ଦିଆଯାଉଛି ତାହା କେବଳ ଅଣଯୋଜନାମୂଳକ ଏବଂ ଅସ୍ଥିର ନୁହେଁ ବରଂ ବିପଜ୍ଜନକ ମଧ୍ୟ। ମୌଳିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଯୋଜନା ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୋଗାଯୋଗର ଅଭାବ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ସମଗ୍ର ପ୍ରଚାରକୁ ପଙ୍ଗୁ କରିଦେଇଛି।"
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ SIRରେ ଭୁଲ ପରିଚାଳନାର "ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟ" ଏବେ ଅସହ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଜଳପାଇଗୁଡ଼ିରେ ବୁଥ୍-ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ଜଣେ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କର୍ମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, SIR ସହିତ ଜଡିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ମାନସିକ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି।
ମମତା କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଜୀବନ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ସଂଶୋଧନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଆବେଦନ କରୁଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି।"
ମମତା ଚିଠିରେ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କଡ଼ା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜବରଦସ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଉପଯୁକ୍ତ ତାଲିମ ଏବଂ