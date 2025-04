West Bengal protests: ବେଙ୍ଗଲରେ ପୁଣି ହିଂସା, ୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ; ବାପା ଓ ପୁଅଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ କଲେ ହତ୍ୟା

West Bengal Waqf protests: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ଶମଶେରଗଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ୱାକଫ୍ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ହଠାତ୍ ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ନେଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ତିନି ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। କହିରଖୁଛୁ ଯେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମୁର୍ଶିଦାବାଦରେ ମଧ୍ୟ ହିଂସା ଘଟିଥିଲା। ଏହି ହିଂସାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୧୮ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ପୋଲିସକୁ ଲାଠିଚାର୍ଜ ଏବଂ ଲୁହ ବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କି କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ (BSF) ର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ହିଂସାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ବାପା ଓ ପୁଅଙ୍କୁ ହତ୍ୟା

ଆଜ ତକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଶନିବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ଶମଶେରଗଞ୍ଜର ଜାଫ୍ରାବାଦ ଅଞ୍ଚଳର ପରିସ୍ଥିତି ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏକ ହିଂସାତ୍ମକ ଭିଡ଼ ହଠାତ୍ ଏକ ଗାଁ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଦୁଇ ଜଣ ସଦସ୍ୟ - ବାପା ଏବଂ ପୁଅଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି।

This is demographic invasion. Mamata Banerjee should learn from Jogendra Nath Mandal, who appeased the Islamists, moved to East Pakistan for political power, but was ultimately disowned and died an obscure death.

Mamata Banerjee wants to make West Bengal another Bangladesh. We… https://t.co/wtZxq8l1n8 pic.twitter.com/8y7aolPlUF

— Amit Malviya (@amitmalviya) April 12, 2025