ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ମନେ ପକାଇଲେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ଦେଲେ ୧୦ ପରାମର୍ଶ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ପୁଣିଥରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଜନ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ପାଇଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଶାସନକୁ ସୁଶାସନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଓ୍ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଆସିଲେ ବି ସୌଜନ୍ୟତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ବୋଲି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ହିଁ ଉଚିତ ସୁ ଶାସନ ବୋଲି କହିବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉତ୍କର୍ଷ ସେବା ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଏହି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ପରିଚୟ ପାଇବା ପାଇଁ କର୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ହେବା ଦରକାର। ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ରହିବା ଦରକାର। ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଖରେ ଭାଗିଦାର ହେବା ଦରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଥାନା ଆିଆିସି ଏବଂ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କିପରି ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ତାହାର ଯେମିତି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନହୁଏ ତାହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିପାଇଁ ୧୦ଟି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଜି ଏହି ପରାମର୍ଶ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
- ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରହିଛି ସଚ୍ଚୋଟ ଓ ସାଧୁତା: ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ସରକାର ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳ। ଏଣୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାମିଲ ନ ରହୁ। ସାଧୁତା ଓ ସଚ୍ଚୋଟତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସରକାର ବଦନାମ ହେବେ ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ରୋକଠୋକ କହିଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝି । ବିଗତ ଦିନରେ ୟୁପିଏସ୍ସି, ଡପିଏସ୍ସିରେ ଭଲ ରାଙ୍କ ରଖୁଥିବା ଅଧିକାରୀ ବି ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ହୋଇ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ନଜରକୁ ଆସିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅପାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଏଭଳି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ।
- ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ। ପ୍ରତି ମାସରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କାରଣ ଦେଖିଲେ ହି ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝି ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
- ତୃତୀୟରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଆପଣ ଶାସନ ଓ ପ୍ରଶାସନରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାକର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରିଅଲ ଟାଇମ୍ ଡାଟାକୁ ଏଥିରୁ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
- ଚତୁର୍ଥ ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ଆମ ସରକାର ହେଉଚି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର। କାରଣ ହେଉଛି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ୧୬ ବର୍ଷ ହେଲା ମୃତ ପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି। ୨୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ଶୁଣିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ତାହାକୁ ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି। ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଠିକଣା ହେବ ତେବେ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ବୋଝ କମିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
- ପଞ୍ଚମ ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରସାର। ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନେକ ଓ୍ୱେବସାଇଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ସୂଚନର ମିଳୁ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ୧୧ସରକାରୀ ନଥିପତ୍ର, ନୋଟିସ, ବିଜ୍ଞ୍ୟାପନକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କରାଯାଉ ।
- ଷଷ୍ଠ ସୋଶାଲ୍ ମିଡିଆର ବ୍ୟବହାର। ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଯୋଜନାକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏଣୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
- ସପ୍ତମରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କୁ ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଏହି ସମୟରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ। କେମିତି ସେ ଆଇଆଇସି ମୋଗେ ଗେଟ୍ ଆଉଟ କହିଥିଲେ ତାହା ଏଯାଏ ମୋର ମନେ ଅଛି। ଏବଂ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ତାହାକୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଦେବାକୁ ଚାହୁନାହିଁ। ଆମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମୋତେ ଗିରଫ କରିବାକୁ ବି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। ଏଣୁ ଓ୍ୱାର୍ଡମେମ୍ବର ଆସିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଆସନ ଦିଅନ୍ତୁ । ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଦଳଗତ ସଙ୍କୋଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ତାଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସା ରହିଛି ପଚାରନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ହେବା ଯୋଗ୍ୟ ତାହାକୁ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
- ଅଷ୍ଟମରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଯଦି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଭାବ ରହିଛି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା କରାଯାଉଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲେ ଏହା କରାଯିବା ଅନାବଶ୍ୟକ।
- ନବମରେ ଗାଦିମାଡ଼ି ବସିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ବଦଳି। ଏଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏ ବାବଦରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
- ଦଶମରେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହା ହେବ ସୁ ଶାସନର ମୁଳଦୁଆ।
ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥିତି ୩୦ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ୯ ପ୍ରବେସନାରୀ ଆଇଏଏସ୍ଙ୍କ ସହ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଏହି ପରାମର୍ଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ବଢ଼ିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୂତ ବୋଲି କହିବା ସହ ଶେଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ଲଗି ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ।
Add Zee News as a Preferred Source
ଗତବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଏ ସରକାର ସମୟରେ ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମିଳନୀ। ଏଥିରେ ୯ ଜଣ ନୂଆ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଭାଷଣା କହିଥିଲେ।