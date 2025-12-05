Putin's message at Rajghat: ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ରାଜଘାଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏଠାରେ ସେ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମାଧିସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ଭିଜିଟର୍ ନୋଟ୍ ରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି।
ରାଜଘାଟରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ପୁଟିନ ଋଷିଆନ ଭାଷାରେ ଏକ ନୋଟ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। ପୁଟିନ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆଧୁନିକ ଭାରତ ଗଠନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜଣେ ମହାନ ମାନବତାବାଦୀ ଥିଲେ। ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅମୂଲ୍ୟ। ସ୍ୱାଧୀନତା, ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା ଏବଂ ମାନବତା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେପରି ସେତେବେଳେ ଥିଲା।"
ସେ ଆଗକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଗାନ୍ଧୀ ଏପରି ଏକ ନୂତନ ବିଶ୍ୱର କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟାୟ, ସମାନତା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ରହିବ। ସେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦେଶର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଦଳରେ ଏକ ବହୁଧ୍ରୁବୀୟ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାହୁଁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ଋଷିଆନ ଦାର୍ଶନିକ ଲିଓ ଟଲଷ୍ଟୟଙ୍କ ସହ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେରେ ଭବିଷ୍ୟତର ବିଶ୍ୱର ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ଏକ ଏପରି ବିଶ୍ୱ ଯାହା ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମାନତାର ନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆଜି ଭାରତ ଏବଂ ଋଷ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସମାନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବାଣ୍ଟନ୍ତି। ଉଭୟ ଦେଶ ଏକ ବିଶ୍ୱ ଢାଞ୍ଚାକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ଯାହା ବଳପୂର୍ବକ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକୁ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଆଧାରରେ ପ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।"
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାରତ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗରେ ଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ ପାଇଁ ଆତିଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ତାଙ୍କୁ ୨୧ ତୋପ ସଲାମୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା।