ITR Filing Deadline 2025: ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ କେତେ? ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଜରିମାନା !

ITR 2025 Filing Last Date: CBDT ଦ୍ୱାରା ITR ଫାଇଲିଂର ଶେଷ ତାରିଖ ୩୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୫ ରୁ ୧୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟକର ବିଭାଗ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ।
ITR 2025 Filing Last Date: ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ (ITR) ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ୧୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫। ସାଧାରଣତଃ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶେଷ ତାରିଖ ୩୧ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆୟକର ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ITR ଫର୍ମ ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଦେଢ଼ ମାସ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।
ଯେଉଁଠାରେ ଆୟକର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କରଦାତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ଅଡିଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ତାହା ହେଉଛି ଅଣ-ଅଡିଟ୍ ମାମଲା। ଏଥିରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଦରମାପ୍ରାପ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ, HUF, ପେନସନ୍, ଘର ଆୟ, ପୁଞ୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ସରୁ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁମାନିକ ଟିକସ ଯୋଜନା (ଧାରା 44AD, 44ADA, 44AE) ଅଧୀନରେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଟର୍ଣ୍ଣଓଭର ଅଡିଟ୍ ସୀମାଠାରୁ କମ୍ ଥାଏ।
ITR ଫାଇଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ତେଣୁ, କରଦାତାମାନଙ୍କୁ ୧୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ପୂର୍ବରୁ ITR ଫାଇଲ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କୌଣସି ଭିଡ଼ ଏବଂ ବିଳମ୍ବକୁ ଏଡାଇବ।
ITR ଫାଇଲ୍ କରିବାକୁ, ପ୍ରଥମେ incometax.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର PAN କିମ୍ୱା ଆଧାର ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ସହିତ ଲଗଇନ୍ କରନ୍ତୁ। 'ଇ-ଫାଇଲ୍' ବିଭାଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ 'ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ' ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ମୂଲ୍ୟାୟନ ବର୍ଷ 2025-26 ବାଛନ୍ତୁ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଫର୍ମ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଦରମା, TDS ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁଧ ଇତ୍ୟାଦି ପୂର୍ବରୁ ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ କିମ୍ବା ଡିଡକ୍ସନ ଯୋଡନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁରୁଣା କିମ୍ବା ନୂତନ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଟିକସ ବୋର୍ଡ (CBDT) ର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ITR ଫାଇଲିଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ମୂଲ୍ୟାୟନ ବର୍ଷ ୨୦୨୪-୨୫ ରେ, ୩୧ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୭.୨୮ କୋଟି ITR ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ୬.୭୭ କୋଟି ତୁଳନାରେ ୭.୫% ଅଧିକ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଯେ କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
ଯଦି ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ITR ଦାଖଲ ନକରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଫି ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ମୋଟ ଆୟ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଶୁଳ୍କ ୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବକେୟା ଟିକସ ଉପରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ୧% ସୁଧ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ।
