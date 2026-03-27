WhatsApp: ଆସିଲା ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ର ନୂଆ ଫିଚର୍, ନ ଜାଣିଲେ ହୋଇପାରନ୍ତି ହଇରାଣ...

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Mar 27, 2026, 05:22 PM IST

WhatsApp: ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏହାର ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ନୂତନ ଅପଡେଟ୍ ଜାରି କରିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସରଳ କରିବ। iPhone ରେ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଆକାଉଣ୍ଟ ଚଲାଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି Android ଏବଂ iOS ମଧ୍ୟରେ ଚାଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସରିଯିବାର ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସବୁକିଛି ଏବେ ବହୁତ ସହଜ। ଏହା ସହିତ, ଚାଟିଂକୁ ଅଧିକ ଉପଭୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନୂତନ AI ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯୋଡାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା।

ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏହାର ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଅନେକ ନୂଆ ଏବଂ ଉପଯୋଗୀ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ନୂଆ ଅପଡେଟରେ ଗୋଟିଏ ଫୋନରେ ଦୁଇଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ଚଲାଇବା, ସହଜରେ ଚାଟ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପରିଚାଳନା କରିବା ଭଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫିଚର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ସହିତ, ଚାଟିଂ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଆହୁରି ଉପଭୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନୂତନ AI ଉପକରଣ ଯୋଡାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା:

1. ଗୋଟିଏ iPhone ରେ ଦୁଇଟି WhatsApp ଆକାଉଣ୍ଟ ଚଲାଇପାରିବେ: 
Whatsapp ବ୍ୟବହାର କରିବା iPhone ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସହଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। Android ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ଡୁଆଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବେ iOS ରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ iPhone ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ନମ୍ବରରୁ WhatsApp ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ଏହି ଫିଚର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ପୃଥକ ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କାମ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଫୋନ୍ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଚିତ୍ର ଏବେ ଆପ୍‌ର ଇଣ୍ଟରଫେସରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ବିନା କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ।

2. ଚାଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ସହଜ ହୋଇଛି:
ଫୋନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଚାଟ୍ ଏବଂ ସ୍ମୃତିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ Android ଏବଂ iOS ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱିଚ୍ କରିବା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସହଜ ଏବଂ ଚାପମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ନୂତନ WhatsApp ଅପଡେଟ୍ ସହିତ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମେସେଜ୍ ହିସ୍ଟ୍ରୀ, ଫଟୋ, ଭିଡିଓ ଏବଂ କଲ୍ ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ କୌଣସି ବାହ୍ୟ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ଆପ୍ ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବେ। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଫୋନ୍ କିଣିବା ସମୟରେ ଡାଟା ହରାଇବା ବିଷୟରେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଅସୁବିଧା ବିନା ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ଫୋନ୍‌କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବ।

3. ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମ୍ୟାନେଜ ଅଧିକ ସ୍ମାର୍ଟ ହେବ:
ଫୋନ୍ ମେମୋରୀ ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେବାର ଚିନ୍ତାକୁ କମ କରିବା ପାଇଁ, WhatsApp ଏହାର ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସ୍ମାର୍ଟ ଏବଂ ଉନ୍ନତ କରିଛି। ଏବେ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଚାଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ନେଉଥିବା ବଡ଼ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ଖୋଜି ଏବଂ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ଅପଡେଟର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଚର ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଟ୍ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ସଟ୍ ମେସେଜଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସହିତ କେବଳ ହାଇ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ସୁବିଧାଜନକ ବିକଳ୍ପଟି ଚାଟ୍ ସେଟିଂସରେ ସିଧାସଳଖ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହା ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପରିଚାଳନାକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ସହଜ କରିବ।

4. ନୂଆ AI ଫିଚର: 
ମେଟାର ଶକ୍ତି ସହିତ, WhatsApp ଏବେ ଉନ୍ନତ AI ଫିଚର୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିଛି, ଯାହା ଚାଟିଂ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଆହୁରି ଉପଭୋଗ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ କରିଥାଏ। 'କ୍ୱିକ୍ ଫଟୋ ଏଡିଟ୍' ପିଚର୍ ସହିତ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାକୁ ପଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ଏହା ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବିବରଣୀ ହଟାଇବା ହେଉ କିମ୍ବା ଏକ ଫଟୋରେ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିବା ହେଉ, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମ୍ଭବ। ଏହା ସହିତ, ନୂତନ 'ଲେଖନ ସହାୟତା' ଫିଚର୍ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଚାଲୁଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉତ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦିଏ। ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପଯୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିପରି ଏବଂ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ ସେ ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥାଆନ୍ତି।

5. ସ୍ମାର୍ଟ ଷ୍ଟିକର: 
WhatsApp ରେ ଚାଟିଂ ଆହୁରି ମଜାଦାର ଏବଂ ପ୍ରକାଶନୀୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ନୂଆ 'ସ୍ମାର୍ଟ ଷ୍ଟିକର' ଫିଚର ସହିତ, ଆପଣ ଚାଟରେ ଏକ ଇମୋଜି ଟାଇପ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ, WhatsApp ଆପେ ଆପେ ଭାବରେ ସେହି ଇମୋଜି ସହିତ ମେଳ ଖାଉଥିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଷ୍ଟିକରଗୁଡ଼ିକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଷ୍ଟିକର ଖୋଜିବାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର ଦେବା ସହଜ ହେବ। WhatsApp ଅନୁଯାୟୀ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାପ୍ ସହିତ, ଆପଣ ଏବେ ଯେକୌଣସି ସାଧାରଣ ଇମୋଜିକୁ ଏକ ମଜାଦାର ଏବଂ ସଠିକ୍ ଷ୍ଟିକରରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ।

6. AI ରାଇଟିଂ ହେଲ୍ପ:
ଯଦି ଆପଣ କେତେବେଳେ ଏକ ମେସେଜର ଉତ୍ତର କିପରି ଦେବେ ତାହା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତେବେ WhatsAppର ନୂତନ "AI ଲେଖା ସାହାଯ୍ୟ" ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଚର ଆପଣଙ୍କର ଚାଲୁଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ବୁଝି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକର ପରାମର୍ଶ ଦେବ। ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ WhatsApp ଆପଣଙ୍କର ଗୋପନୀୟତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ପରାମର୍ଶଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ଚାଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଣ୍ଡ-ଟୁ-ଏଣ୍ଡ ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୁଇଟି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ରୋଲ ଆଉଟ୍ କରୁଛି, ତେଣୁ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପ୍‌ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।

ଏହି ଫିଚର୍ ଗୁଡ଼ିକ କେବେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ?
WhatsApp କହିଛି ଯେ ଏହି ଅପଡେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ରୋଲ ଆଉଟ୍ ହେଉଛି। ଆପଣ ହୁଏତ ଏହି କିଛି ଫିଚର୍ ପୂର୍ବରୁ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହା କରିନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ - ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ସକୁ ଅପଡେଟ୍ ରଖନ୍ତୁ।

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Whatsapp
WhatsApp: ଆସିଲା ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ର ନୂଆ ଫିଚର୍, ନ ଜାଣିଲେ ହୋଇପାରନ୍ତି ହଇରାଣ...
stock market crash
Stock Market: ନିଫ୍ଟି ୨୨,୯୦୦ ସେନସେକ୍ସ ୧୬୦୦ ପଏଣ୍ଟ ତଳକୁ ଖସିଲା, ଏହି କମ୍ପାନୀର ଅଧିକ କ୍ଷତି
prayagraj news
ରାମ ନବମୀରେ ଅଘଟଣ, ଗଙ୍ଗାରେ ଭାସିଗଲେ ୭ ଜଣ
Top 10 news
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Weekly Horoscope
Weekly Horoscope: ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ୍ ଆରମ୍ଭ, ପଢନ୍ତୁ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ