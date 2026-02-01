Union Budget 2026: ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କେବେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ବଜେଟ, କେତେ ମିଳିଥିଲା କର ଛାଡ଼

Trending Photos
Union Budget 2026: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଫେବୃଆରୀ ୧ ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ ୨୦୨୬ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ୨୦୨୬ରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ୯୪ତମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ ହେବ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ ଆର୍.କେ. ଶନମୁଖମ୍ ଚେଟ୍ଟି ୨୬ ନଭେମ୍ବର ୧୯୪୭ରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ହଁ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ ୧୮୬୦ ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଜେମ୍ସ ୱିଲସନ୍, ଜଣେ ସ୍କଟିସ୍ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା।
ସେତେବେଳେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଆୟକର ଲାଗୁ କରିବା ନେଇ ଯଥେଷ୍ଟ ବିବାଦ ଥିଲା। ଜାତୀୟ ବଜେଟ୍ ପ୍ରଥମେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବା ସମୟରେ କେତେ ଆୟ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଟିକସରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ଆସନ୍ତୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା।
ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବଜେଟ
ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ ୧୮୬୦ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ୍ ୭ ତାରିଖରେ ସ୍କଟିସ୍ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଏବଂ ରାଜନେତା ଜେମ୍ସ ୱିଲସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ୱିଲସନ୍ ଦି ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ପତ୍ରିକା ଏବଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ୧୮୫୭ ମସିହାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଯେଉଁ ବିପୁଳ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିଥିଲେ, ତାହାର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆୟକରର ଧାରଣା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା।
କେତେ ଟଙ୍କା ଆୟ ଉପରେ ହୋଇଥିଲା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଛାଡ଼
୧୮୬୦ ମସିହାରେ ଏକ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ ₹୨୦୦ ରୁ କମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆୟ ₹୨୦୦ ରୁ ₹୫୦୦ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ୨% ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆୟ ₹୫୦୦ ରୁ ଅଧିକ ସେମାନଙ୍କୁ ୪% ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ସ୍ୱାଧିନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବଜେଟ
ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ ୨୬ ନଭେମ୍ବର ୧୯୪୭ରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବଜେଟ୍ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଆର. କେ. ଶନମୁଖମ୍ ଚେଟ୍ଟି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଏହି ବଜେଟ୍ କେବଳ ୭.୫ ମାସ (୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୪୭ ରୁ ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୪୮) ପାଇଁ ଏକ "ଅନ୍ତରୀଣ ବଜେଟ୍" ଥିଲା। କୌଣସି ନୂତନ ଟିକସ ଲାଗୁ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଭାରତର ମୋଟ ବଜେଟ୍ ରାଜସ୍ୱ ମାତ୍ର ₹୧୭୧.୧୫ କୋଟି ଥିଲା।
ଟ୍ୟାକ୍ସ ଛାଡ଼ର ରୋଚକ ଇତିହାସ
ସମୟ ସହିତ ଟିକସ ଛାଡ଼ ସୀମା କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ତାହା ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା:
୧୯୫୦ (ଭାରତୀୟ ଗଣରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍): ଜନ୍ ମାଥାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ। ସେତେବେଳେ ୧୫୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ କରମୁକ୍ତ ଥିଲା।
୧୯୫୫-୫୬: ବିବାହିତ ଏବଂ ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଛାଡ଼ ଥିଲା। ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସୀମା ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା।
୧୯୭୦ ଦଶକ: ଏକ ସମୟ ଥିଲା (୧୯୭୩-୭୪) ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଲାବ୍ରେ ଟିକସ ହାର ୯୭.୫% ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
୧୯୮୫: ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସରକାର ବିବାହିତ/ଅବିବାହିତ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମାନ ଟିକସ ସ୍ଲାବ୍ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ।
ବଜେଟ୍ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ତଥ୍ୟ:
ବଜେଟ୍ ସମୟ: ପୂର୍ବରୁ, ବଜେଟ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫:୦୦ ଟାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଥିଲା। ୨୦୦୧ରେ, ଯଶୱନ୍ତ ସିହ୍ନା ଏହାକୁ ସକାଳ ୧୧:୦୦ ଟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ।
ଭାଷା: ୧୯୫୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବଜେଟ୍ କେବଳ ଇଂରାଜୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହା ପରେ, ଏହା ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଉଭୟ ଭାଷାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଥିଲା।
ବ୍ରିଫକେସ୍ ବାଏ: ୨୦୧୯ରେ, ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ବ୍ରିଫକେସର ପରମ୍ପରାକୁ ସମାପ୍ତ କରି 'ବହି-ଖତା' (ଲାଲ କପଡାରେ ଗୁଡ଼ାଯାଇଥିବା ଏକ ଟାବଲେଟ୍) ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।