ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ କ’ଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ କ’ଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଛି?

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଧୁନିକ ଇତିହାସର କିଛି ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ନୀତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ୧୯୭୬ ମସିହାରେ ଚୀନରେ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍ଗସାନ ଭୂମିକମ୍ପ ଆଧୁନିକ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ୨୪୨,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କରିଥିଲା। ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘନ ଜନବସତି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ବଳ ନିର୍ମାଣ ମାନ ଏବଂ ସୀମିତ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ବିପଦକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା।
୨୦୦୪ ମସିହାରେ ସୁମାତ୍ରା ନିକଟରେ ୯.୧ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ଭାରତ ମହାସାଗର ଭୂମିକମ୍ପ ଏବଂ ସୁନାମିରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଭାରତ ଏବଂ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶରେ ୨୦୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଆମେରିକାର ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ (USGS) ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁନାମି ଚେତାବନୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ ମହାସାଗର ସୁନାମି ଚେତାବନୀ ଏବଂ ପ୍ରଶମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
୨୦୧୦ ମସିହାରେ ହାଇତି ଭୂମିକମ୍ପ ବ୍ୟାପକ ଧ୍ୱଂସ ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟାଇଥିଲା, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁର୍ବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ନିର୍ମାଣ ମାନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭୂମିକମ୍ପ-ପ୍ରତିରୋଧୀ କୋଠା, ସହରାଞ୍ଚଳ ଯୋଜନା ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାର କ୍ଷମତାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିଥିଲା।
ଜାପାନରେ ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରେଟ୍ ଇଷ୍ଟ ଜାପାନ ଭୂମିକମ୍ପ ଏବଂ ସୁନାମି ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲା ଯେ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉନ୍ନତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପ ଭଳି ବିନାଶକାରୀ ଘଟଣା ପାଇଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ, ଜାପାନ ଉପକୂଳ ପ୍ରତିରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲା, ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଯୋଜନାକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚେତାବନୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥିଲା। ଜାତିସଂଘ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ହ୍ରାସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (UNDRR) କହିଛି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ସହରଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ୱଚିତ କିନ୍ତୁ ବିନାଶକାରୀ ଭୂମିକମ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛି।
ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଶିଖାଇଛି ଯେ ଭୂମିକମ୍ପର ସଠିକ୍ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଠୋର ନିର୍ମାଣ ନିୟମ, ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚେତାବନୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଉଚ୍ଚ-ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକମ୍ପ ଜୋନରେ ପଡ଼ିଥାଏ।