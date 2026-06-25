Add Zee Business As A Preferred Source
App

ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ କ’ଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ କ’ଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଛି?

ଜାପାନରେ ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରେଟ୍ ଇଷ୍ଟ ଜାପାନ ଭୂମିକମ୍ପ ଏବଂ ସୁନାମି ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲା ​​ଯେ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉନ୍ନତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପ ଭଳି ବିନାଶକାରୀ ଘଟଣା ପାଇଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ, ଜାପାନ ଉପକୂଳ ପ୍ରତିରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିଥିଲା, ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଯୋଜନାକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚେତାବନୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥିଲା।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 25, 2026, 07:37 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 07:37 PM IST
ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ କ’ଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ କ’ଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଛି?

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Congress and BJP Clash: ନିଟ୍‌ ଓ ପେପର ଲିକ୍‌କୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ-ବିଜେପି ମୁହାଁମୁହିଁ
Pawan Khera1 hr ago
2
Odia News2 hrs ago
3
Bosnia vs Qatar2 hrs ago
4
Vinicius Junior2 hrs ago
5
Odia News3 hrs ago