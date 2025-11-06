Advertisement
High Court Order: ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ; ଏହି ସବୁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନାମ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ 'Dr.'

High Court Order: କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ଯୋଗ୍ୟତା ବିନା ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଚିକିତ୍ସକମାନେ Exts. P1 ଏବଂ P1(a) ରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ 'ଡକ୍ଟର' ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ।

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 06, 2025, 05:29 PM IST

Trending Photos

No 'Dr' for These Individuals: କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁମାନେ ନିଜ ନାମ ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତର (ଡାକ୍ତର) ଉପାଧି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ଯୋଗ୍ୟତା ଧାରଣ କରିନାହାଁନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତର ଉପାଧି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। 

ଜଷ୍ଟିସ୍ ଭି.ଜି. ଅରୁଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ଡାକ୍ତରୀ ଡିଗ୍ରୀ ଆଇନ, ୧୯୧୬ (ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ P1) ଏବଂ ଫିଜିଓଥେରାପି ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ଆଧାରିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ (ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ P1(A)) ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧାଭାସ ରହିଛି।

ଲାଇଭ୍ ଲ’ ଅନୁଯାୟୀ କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଫିଜିଓଥେରାପି ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ - ଅନୁମୋଦିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ୨୦୨୫ ରେ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ "ଡକ୍ଟର" ଉପାଧି ବ୍ୟବହାରକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। କାରଣ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ଯୋଗ୍ୟତା ବିନା କୌଣସି ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା "ଡକ୍ଟର" ଉପାଧି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଭାରତୀୟ ଡାକ୍ତରୀ ଡିଗ୍ରୀ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେବ।

ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, "ସକ୍ଷମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ଯୋଗ୍ୟତା ବିନା ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ P1 ଏବଂ P1(a) ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା "ଡକ୍ଟର" ଉପାଧି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ।" ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପୁଣି ୧ ଡିସେମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

High Court Order
