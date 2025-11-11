Dr. Shaheen Shahid: କିଏ ଏହି ଡାକ୍ତର ଶାହିନ? ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ହେଲେ ଗିରଫ୍

Dr. Shaheen Shahid: ମୁଜାମ୍ମିଲଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏକ ସ୍ୱିଫ୍ଟ କାର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଯାହା ଶାହିନ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନାମରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଥିଲା। ପୋଲିସ ଏବେ ଡାକ୍ତର ଶାହିନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଯିଏ ମୂଳତଃ ରାଜଧାନୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ନିବାସୀ। ତାଙ୍କ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
Delhi's Red Fort Blast: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଫରିଦାବାଦରେ ୨୯୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅପରେସନ ମୁଜାମ୍ମିଲ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସୂଚନା ଆଧାରରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଜାମ୍ମିଲଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏକ ସ୍ୱିଫ୍ଟ କାର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଯାହା ଶାହିନ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନାମରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଥିଲା। ପୋଲିସ ଏବେ ଡାକ୍ତର ଶାହିନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଯିଏ ମୂଳତଃ ରାଜଧାନୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ନିବାସୀ। ତାଙ୍କ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ମୁଜାମ୍ମିଲଙ୍କ ସୂଚନା ପରେ ଫରିଦାବାଦର ଫତେପୁର ତାଗା ଗାଁର ଏକ ଘରୁ ୨୫୬୩ କିଲୋଗ୍ରାମ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଆମୋନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଘରଟି ଧାଉଜ ଗାଁ ମସଜିଦର ମୌଲାନା ହାଫିଜ୍ ଇସ୍ତିଆକ୍ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଥିଲା। ପୋଲିସ ହାଫିଜ୍ ଇସ୍ତିଆକ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି।
ସ୍ୱିଫ୍ଟ କାର ବିଷୟରେ କହିଲେ ଏହା ଅଲ୍-ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଡକ୍ଟର ଶାହିନ୍ ଶାହିଦଙ୍କର ଥିଲା। ଡକ୍ଟର ଶାହିନ୍ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଲାଲବାଗ୍ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା। ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହା ପରେ ଶ୍ରୀନଗରକୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରିଛି ଏବଂ ହେପାଜତରେ ପଚରାଉଚରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଡକ୍ଟର ମୁଜାମ୍ମିଲ୍ ଏବଂ ଶାହିନ୍ କେତେ ସମୟ ଧରି ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ ଏବଂ ମୁଜାମ୍ମିଲ୍ କେବେ ତାଙ୍କ କାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ଡକ୍ଟର ମୁଜାମ୍ମିଲ ଅହମ୍ମଦ ଗଣାଇ ଗତ ସାଢ଼େ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ଫରିଦାବାଦର ଅଲ୍-ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଡାକ୍ତର ଭାବରେ ପାଠପଢ଼ା କରୁଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହୁଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଫରିଦାବାଦ ପୋଲିସର ମିଳିତ ଅଭିଯାନରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ମାତ୍ର ୫୦୦ ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଧାଉଜ ଗ୍ରାମର ଏକ ଘରୁ ୩୬୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଆମୋନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଘରୁ ଏକ ୱାକି-ଟକି, ୨୦ ଟାଇମର୍, ୨୦ ବ୍ୟାଟେରୀ, ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଏବଂ କିଛି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଡକ୍ଟର ମୁଜାମ୍ମିଲଙ୍କ ନିକଟରୁ ଶାହିନଙ୍କ ନାମରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଏକ ସ୍ୱିଫ୍ଟ କାର ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। କାର ଭିତରୁ ଏକ ଆସଲ୍ଟ ରାଇଫଲ୍, ୮୩ ଗୋଳି, ଦୁଇଟି ମାଗାଜିନ୍, ଗୋଟିଏ ପିସ୍ତଲ, କିଛି କାର୍ଟ୍ରିଜ୍, ଦୁଇଟି ଖାଲି ଗୁଳି ଏବଂ ଏକ ପିସ୍ତଲ ମାଗାଜିନ୍ ମିଳିଥିଲା।