DSP Kalpana Verma: ମହିଳା ଡିଏସ୍ପି କଳ୍ପନା ବର୍ମା କିଏ? ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ-ପ୍ରତାରଣା ଏବଂ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିଥିବା ଆସିଲା ଅଭିଯୋଗ

DSP Kalpana Verma: ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟପୁରରୁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଛତିଶଗଡ଼ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ମହିଳା ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ଉପରେ ଲାଞ୍ଚ, ବ୍ଲାକମେଲିଂ ଏବଂ ଠକେଇର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି।
Trending Photos
DSP Kalpana Verma: ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟପୁରରୁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଛତିଶଗଡ଼ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ମହିଳା ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ଉପରେ ଲାଞ୍ଚ, ବ୍ଲାକମେଲିଂ ଏବଂ ଠକେଇର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଦାବି ଯେ ମହିଳା ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ବିବାହ ବାହାନାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିଲେ।
ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କଠାରୁ ମହଙ୍ଗା କାର ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଳଙ୍କାର ଆଦାୟ ନେଇଥିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା ଏବେ ତଦନ୍ତାଧୀନ। ଯାହା ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଭୂମିକା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। କଳ୍ପନା ବର୍ମା ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହି ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ମାମଲା...
NDTV ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପୀଡିତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦୀପକ ଟଣ୍ଡନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଡିଏସ୍ପି କଳ୍ପନା ବର୍ମାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଟଣ୍ଡନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସମୟରେ ଡିଏସ୍ପି ତାଙ୍କଠାରୁ ନିରନ୍ତର ଟଙ୍କା ଦାବି କରୁଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଦେଇଥିଲେ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ଡିଏସ୍ପିଙ୍କୁ ₹୧୨ ଲକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟର ଏକ ହୀରା ମୁଦି, ₹୫ ଲକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟର ଏକ ସୁନା ଚେନ୍ ଏବଂ ଟପ୍ ଏବଂ ₹୧ ଲକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟର ଏକ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଡିଏସ୍ପି ତାଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଇନୋଭା କ୍ରିଷ୍ଟା କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ।
ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ଦାବି ଏତିକିରେ ସୀମିତ ହୋଇନଥିଲା। ସେ ପ୍ରଥମେ ରାୟପୁରର ଭିଆଇପି ରୋଡରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ଏକ ହୋଟେଲକୁ ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ।
ଦୀପକ ଟଣ୍ଡନ ତାଙ୍କ ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡିଏସପିଙ୍କ କ୍ରମାଗତ ଦାବି ପାଳନ କରିବାକୁ ମନା କଲେ। ମହିଳା ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ଖାମହାରଡିହ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ମନା କଲେ, ଡିଏସପି ତାଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ମାମଲାରେ ଫସାଇ ଜେଲ ପଠାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସହିତ ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ଚାଟ୍, ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ପୋଲିସକୁ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଡିଏସପି କଳ୍ପନା ବର୍ମା ଏହି ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହାକୁ "ଭିତ୍ତିହୀନ ଏବଂ ବଦନାମ କରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଡିଏସପି ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବାଦ ତାଙ୍କ ବାପା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦୀପକ ଟଣ୍ଡନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବକେୟା ରାଶିକୁ ନେଇ।
ଦୀପକ ଟଣ୍ଡନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ଖା ଟଣ୍ଡନ ଏହି ବକେୟା ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ଚେକ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବାଉନ୍ସ ହୋଇଥିଲା। ଡିଏସ୍ପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ଏହି ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, ତେଣୁ ଦୀପକ ଟଣ୍ଡନ ନ୍ୟାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜାଣିଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲାରେ ଟାଣି ତାଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି।
କଳ୍ପନା ବର୍ମା ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସର ଜଣେ ଯୁବ ମହିଳା ଅଧିକାରୀ। ସେ ୨୦୧୬-୧୭ ବ୍ୟାଚ୍ ଅଧିକାରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ୨୦୧୬-୧୭ରେ ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନରେ ସେ ରାୟପୁରର ମାନା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ସିଏସ୍ପି ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ସ୍କ୍ବାଡ୍ (ATS) ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ପରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଡେପୁଟି ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଲିସ (DSP) ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତିଶଗଡ଼ର ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାନ୍ତେୱାଡାରେ ଡିଏସ୍ପି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍।