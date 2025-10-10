ନୁର ୱଲି ମହସୁଦ କିଏ? କାବୁଲରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରି ମାରିଥିବା ଦାବି କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ

Noor Wali Mehsud News: ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନା ଏହି ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେ ଟିଟିପି ମୁଖ୍ୟ ମୁଫତି ନୁର ୱଲି ମହସୁଦଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି।
Noor Wali Mehsud News: ପାକିସ୍ତାନ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ କାବୁଲରେ ଏକ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରି ତେହରିକ-ଏ-ତାଲିବାନ୍ ପାକିସ୍ତାନ (ଟିଟିପି)ର ଅନେକ ଆଡ୍ଡାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିବା ଦାବି କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନା ଏହି ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେ ଟିଟିପି ମୁଖ୍ୟ ମୁଫତି ନୁର ୱଲି ମହସୁଦଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ଦାବି ନୁର ୱଲି ମେହସୁଦଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି।
ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଯେତେବେଳେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ମେହସୁଦ ପୂର୍ବ କାବୁଲର ଏକ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣରେ ସେ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଆଫଗାନ ତାଲିବାନ ସରକାରଙ୍କ ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆକ୍ରମଣରେ କେହି ଆହତ ହୋଇ ନାହାଁନ୍ତି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କାବୁଲରେ ପାକିସ୍ତାନର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ସେହି ସମୟରେ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ତାଲିବାନ ସରକାରଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମିର ଖାନ ମୁତାକି ସାତ ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି।
ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ରହିଛି ସସପେନ୍ସ
ଏହି ସମୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଟୋଲୋ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ନୁର ୱଲି ମେହସୁଦଙ୍କ ଏକ ଅଡିଓ ମେସେଜ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ନିଖୋଜ ହେବାର ରିପୋର୍ଟକୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଥିବାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଟିଟିପି ମୁଖ୍ୟ ଏକ ଆକ୍ରମଣରେ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି।
ନୁର ୱାଲି ମେହସୁଦ କିଏ?
ମୁଫତି ନୁର ୱଲି ମହସୁଦ ତେହେରିକ-ଏ-ତାଲିବାନ୍ ପାକିସ୍ତାନ (ଟିଟିପି)ର ମୁଖ୍ୟ। ସେ "ଘର ଷ୍ଟାରଗା" (ପାହାଡ଼ର ଆଖି) ଡାକନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ସେ ପାକିସ୍ତାନର ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଲ୍ଲା ଫଜଲୁଲ୍ଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରଠାରୁ ମେହସୁଦ ଟିଟିପିର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ସେ ଚତୁର୍ଥ ଟିଟିପି ମୁଖ୍ୟ। ସେ ୨୦୦୩ ମସିହାରେ ସଂଗଠନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୧୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଚୀରେ ଟିଟିପି ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ।
ମହସୁଦ ୨୬ ଜୁନ୍ ୧୯୭୮ରେ ଦକ୍ଷିଣ ୱାଜିରିସ୍ତାନର ମହସୁଦ ଜନଜାତିର ଏକ ଉପ-ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଚିଖେଲ ଜାଫରଖେଲରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ଶାନ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ ସଂସ୍ଥାନ (PIPS) ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମେହସୁଦ ଫୈସଲାବାଦ, ଗୁଜରାନୱାଲା ଏବଂ କରାଚୀର ମଦ୍ରାସାରେ ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ମଦ୍ରାସାରେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଇସଲାମର ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ଶୀଘ୍ର ଜଣେ ଇସଲାମିକ ବିଦ୍ୱାନ ଏବଂ ବିଦ୍ୱାନରୁ ଜଣେ ଜିହାଦୀ ଏବଂ TTP ର କମାଣ୍ଡରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ।