Dolly Chaiwala Income: ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ଡଲି ଚାଏ ବାଲା...ମାସିକ ରୋଜଗାର ଶୁଣିଲେ ଉଡ଼ିଯିବ ହୋସ
Dolly Chaiwala Income: ଡଲି ଚାଏବାଲା ନାଗପୁରରେ ତାଙ୍କ ଚା ଷ୍ଟଲରେ ଚା ବିକ୍ରେତା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଯୋଗୁଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗୁଛି । ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ରୁ ୫୦୦ କପ୍ ଚା ବିକନ୍ତି।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Sep 07, 2025, 12:33 PM IST

Dolly Chaiwala Income: ଡଲି ଚାଏବାଲା ହେଉଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗପୁରର ଜଣେ ଚା ବିକ୍ରେତା, ଯିଏ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଶୈଳୀ ଏବଂ ମଜାଦାର ସଂଳାପ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଡଲି ଚାଏବାଲା, ଯିଏ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଶୈଳୀ ଏବଂ ଚା ତିଆରି କରିବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ବଡ଼ ସେନସେଶନ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଡଲି ଚାଏବାଲା କେତେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ।

ଡଲି ଚାଏବାଲା ପ୍ରକୃତରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗପୁରର ଜଣେ ଚା ବିକ୍ରେତା, ଯିଏ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଶୈଳୀ ଏବଂ ମଜାଦାର ସଂଳାପ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚା ତିଆରି କରିବାର ଶୈଳୀ, ସଂଳାପ ବିତରଣ ଏବଂ ଫ୍ୟାଶନ୍ ସେନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ପରିଚିତ କରିଛି। ଅନେକ ଭିଡିଓରେ, ସେ ରଙ୍ଗୀନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ବିଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ ଚା ତିଆରି କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିପାରିଛି ।

ଡଲି ଚାଏବାଲା ନାଗପୁରରେ ତାଙ୍କ ଚା ଷ୍ଟଲରେ ଚା ବିକ୍ରେତା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଯୋଗୁଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗୁଛି । ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ରୁ ୫୦୦ କପ୍ ଚା ବିକନ୍ତି।

ଯଦି ସେ  ଗୋଟିଏ କପ୍ ଚା'ର ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ ୧୫ ରୁ ୨୦ଟଙ୍କା ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଡଲି ଚାଏବାଲା ଦୈନିକ ୫ ହଜାରରୁ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରୁଥିବେ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। 

ଡଲି ଚାଏବାଲାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି।  ସେହିପରି ବ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରମୋସନ, ଆଡଭାଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଦେୟଯୁକ୍ତ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ପ୍ରତି ମାସରେ ୫୦ ହଜାରରୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନେକ ସୋସିଆଲ ପୋଷ୍ଟରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।

ଇଭେଣ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥିତି
ଡଲି ଚାଏବାଲାଙ୍କ ଅନେକ ଫୁଡ୍ ଏକଜିବିସନ୍, କଲେଜ ଇଭେଣ୍ଟ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଭାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ। ଏହି ଇଭେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସେ ଭଲ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି।

ମୋଟ ମାସିକ ରୋଜଗାର
ଏହି ସମସ୍ତ ଉତ୍ସକୁ ମିଶାଇ, ଡଲି ଚାଇୱାଲାଙ୍କ ମାସିକ ଆୟ ଦେଢଲକ୍ଷରୁ ଅଢେଇ ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। କେତେକ ସମୟରେ, ବିଶେଷ ଇଭେଣ୍ଟ ଏବଂ ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଡିଲ୍ ଯୋଗୁଁ, ଏହି ସଂଖ୍ୟା ମାସିକ ୩ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିପାରେ।

