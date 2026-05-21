Cockroach Janata Party: କିଏ ଏହି କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଜିତ ଦିପକ

Trending Photos
Cockroach Janta Party: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କୋକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଧୀରେଧୀରେ ଜୋର ଧରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ CJPଙ୍କ ଏକ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି CJI ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ଏହି ଦଳ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି ଏହି ଦଳ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ନୁହେଁ। CJI ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭୁଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକ କିଏ।
କିଏ ଏହି ଅଭିଜିତ ଦୀପକ
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପୁଣେ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଜିତ ଦୀପକ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନଲାଇନରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଏହି କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟିର ୱେବସାଇଟରେ ନିଜକୁ ଯୁବକଙ୍କର, ଯୁବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହାର ନାରା ରହିଛି ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ, ସମାଜବାଦୀ, ଲୋକତାନ୍ତ୍ରିକ, ଅଳସ ରହିଛି। କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ପୁଣେରୁ ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ ବୋଷ୍ଟନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପବ୍ଲିକ ରିଲେସନରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଚାଲିାଇଥିଲେ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସେ ୨୦୨୦ ରୁ ୨୦୨୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧିନ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଓ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାରର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଉଥିଲେ। ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ଆପ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିପୁଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଦୀପକ ମିମ୍ସ ଆଧାରିତ ଡିଜିଟାଲ କ୍ୟାମ୍ପେନ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ଯଦିଓ ପରେ ରାଜନୀତିଠାରୁ ଦୁରେଇ ଯାଇଥିଲେ ଓ ପରେ ବିଦେଶ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ।
କଣ ଏହି କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି
ଦଳର ଅନଲାଇନ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ମଜାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ, ଜଣେ "ବେକାର, ନିରନ୍ତର ଅନଲାଇନ୍, ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଥିବା ଏବଂ ଅଳସୁଆ" ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ହାସ୍ୟରସ ମଧ୍ୟରେ କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯୁବ ବେକାରୀ, ପରୀକ୍ଷା ପତ୍ର ଲିକ୍ ବିବାଦ, ପଦ୍ଧତିଗତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଥାଏ। ଦଳ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ Gen Z ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିବ ଯେଉଁଠାରେ ଯୁବପିଢ଼ି ନୀତି ଏବଂ ଶାସନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅନଲାଇନରେ ପ୍ରକାଶିତ କକରୋଚ ଜନତା ଦଳର ଇସ୍ତାହାରରେ ଅବସର ପରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ପଦବୀ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 50 ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ, ଗଣମାଧ୍ୟମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ 20 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି।
ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ମତାମତ
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ଦଳ ଉପରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ପରି ମନେହୁଏ। କେତେକ ଏହାକୁ କେବଳ ମିମ୍ ରାଜନୀତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଭାଷାରେ ସେମାନଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ଚିନ୍ତା ବିଷୟରେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେଉଛି।
Also Read: Odisha News: ଗିରିରୋଡ଼ ମାଡମରା ଘଟଣା: ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର
Also Read: Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର