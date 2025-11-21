Advertisement
Wing Commander Namansh Syal: ଦୁବାଇ ଏୟାର ଶୋ’ରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ନମାଂଶ ସିୟାଲ କିଏ? ଜାଣନ୍ତୁ...

Namansh Syal: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦୁବାଇ ଏୟାର ଶୋ’ରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ସ୍ୱଦେଶୀ ତେଜସ୍ ମାର୍କ-1 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପାଇଲଟ୍ ପାଇଲଟ୍ ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ନାମନାଶ ସିଆଲ୍ ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 21, 2025, 10:19 PM IST

Wing Commander Namansh Syal: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦୁବାଇ ଏୟାର ଶୋ’ରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ସ୍ୱଦେଶୀ ତେଜସ୍ ମାର୍କ-1 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପାଇଲଟ୍ ପାଇଲଟ୍ ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ନାମନାଶ ସିଆଲ୍ ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂହ ସୁଖୁ ଏକ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି।

ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂହ ସୁଖୁ ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ସିଆଲଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନାଗ୍ରୋଟାର ୩୪ ବର୍ଷୀୟ ବାସିନ୍ଦା ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ସିଆଲ ମିଗ୍-21 ଏବଂ ସୁଖୋଇ Su-30MKI ବିମାନରେ ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡନ୍ ସହିତ ତେଜସ୍ ବିମାନ ଉଡ଼ାଉଥିଲେ।

ଦୁବାଇ ଏୟାର ଶୋ’ରେ କାଙ୍ଗଡ଼ା ନିବାସୀ ପାଇଲଟ୍ ନମାଂଶ ସିଆଲ୍‌ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଖୁ ମଧ୍ୟ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଦୁବାଇ ଏୟାର ଶୋ’ରେ ତେଜସ୍ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କାଙ୍ଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସାହସୀ ପୁଅ ନମନ ସିଆଲ୍‌ ଜୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଏବଂ ହୃଦୟ ବିଦାରକ। ଦେଶ ଜଣେ ସାହସୀ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ ଏବଂ ସାହସୀ ପାଇଲଟ୍‌ଙ୍କୁ ହରାଇଛି। ମୁଁ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି। ସାହସୀ ପୁଅ ନମନ ସିଆଲ୍‌ ଜୀଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେବା ପ୍ରତି ଅଦମ୍ୟ ସାହସ, ସମର୍ପଣ ଏବଂ ସମର୍ପଣକୁ ମୁଁ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି।"

ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ସ୍ୱଦେଶୀ ତେଜସ୍ ମାର୍କ-1 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଦୁବାଇର ମକତୁମ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁବାଇ ଏୟାର ଶୋ' ସମୟରେ ଏକ ତେଜସ୍ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପାଇଲଟ୍‌ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପାଇଲଟ୍‌ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ବାୟୁସେନା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ମୁଖପାତ୍ର ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇନ୍କ୍ୱାରୀ ଗଠନ କରାଯାଉଛି।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

