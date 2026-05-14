Wholesale Inflation: ଏପ୍ରିଲରେ ପାଇକାରୀ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 8.30 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି

Trending Photos
Wholesale Inflation:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗୁରୁବାର ଦିନ କହିଛି ଯେ ଏପ୍ରିଲରେ ବାର୍ଷିକ ଆଧାରରେ ହୋଲସେଲ ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ (WPI) ଆଧାରିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର, ବା ହୋଲସେଲ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 8.30 ପ୍ରତିଶତ (ଅସ୍ଥାୟୀ) ରହିଛି, ଯାହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ 3.88 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ସରକାର ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପ୍ରିଲରେ ସକାରାତ୍ମକ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଖଣିଜ ତୈଳ, ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ, ମୌଳିକ ଧାତୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଅଣ-ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି।
ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାଥମିକ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ପାଇକାରୀ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବର୍ଷସାରା ୯.୧୭ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି। ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବର୍ଷସାରା ୨୪.୭୧ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦିତ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଏହା ୪.୬୨ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ତଥାପି, ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ମଧ୍ୟମ ରହିଛି, ଏପ୍ରିଲରେ ଏହା ବର୍ଷସାରା ୨.୩୧ ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅଶୋଧିତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇକାରୀ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି 88.06 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏପ୍ରିଲରେ ଏଲପିଜିରେ ପାଇକାରୀ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି 10.92 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା।
ପୂର୍ବରୁ, ସରକାର ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏପ୍ରିଲରେ ଭାରତର ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି 3.48 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ଯାହା ମାର୍ଚ୍ଚରେ 3.40 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ଏପ୍ରିଲରେ 3.74 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏହା 3.16 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା।
ଏପ୍ରିଲରେ ଖାଦ୍ୟ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 4.20 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏହା 3.87 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଖାଦ୍ୟ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 4.26 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 4.10 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ସରକାର କହିଛି ଯେ ଏପ୍ରିଲରେ ତେଲଙ୍ଗାନା (5.81 ପ୍ରତିଶତ), ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ (4.20 ପ୍ରତିଶତ), ତାମିଲନାଡୁ (4.18 ପ୍ରତିଶତ), କର୍ଣ୍ଣାଟକ (4.00 ପ୍ରତିଶତ), ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ (3.77 ପ୍ରତିଶତ) ପ୍ରମୁଖ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ।
ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) 2026-27 ପାଇଁ ଦେଶର ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର 4.6 ପ୍ରତିଶତ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଭଲ ରବି ଫସଲ ଯୋଗୁଁ, ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ।
Also Read: PBKS vs MI Head-to-Head Record: ଆଜି ପଞ୍ଜାବ-ମୁମ୍ବାଇ ମୁହାଁମୁହିଁ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହା ପଲ୍ଲା ରହିଛି ଭାରି
Also Read: Odisha Weather Report: ଲଘୁଚାପ ନିଖୋଜ ! କଲବଲ କରିବ ତାତି, ବଢିବ ୪ ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା