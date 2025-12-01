Aids Day 2025: ଡିସେମ୍ବର ୧କୁ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ 'Aids Day'

Trending Photos
Aids Day 2025: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏଡସ୍ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଏହା ସହିତ ଜଡିତ କଳଙ୍କକୁ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ଏହାର ଚିକିତ୍ସାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱ ଏଡସ୍ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଡସ୍ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଗ ଯାହାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ନାହିଁ।
ଏଡସ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ ଯେ ଶରୀର ଛୋଟ ଛୋଟ ସଂକ୍ରମଣ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ। ତେଣୁ ଏଡସ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱ ଏଡସ୍ ଦିବସ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷର ବିଷୟବସ୍ତୁ (World AIDS Day 2025 Theme) କ’ଣ?
କେଉଁଠୁ ହୋଇଥିଲା ଆରମ୍ଭ
ଏଡସ୍ ବିଷୟରେ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ଥିଲା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପୌରାଣିକ କଥା ମୂଳ ପୋଷଣ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ରୋଗ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଚିହ୍ନି ଜେମ୍ସ ଡବ୍ଲୁ. ବନ୍ ଏବଂ ଥମାସ ନେଟର ଏକ ବିଶ୍ୱ ସଚେତନତା ଦିବସର ଧାରଣା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଏପରି ଏକ ଦିବସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଦେବ।
କାହିଁକି ବଛାଗଲା ଡିସେମ୍ବର ୧ ତାରିଖକୁ ?
ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଏଡସ୍ ଦିବସ ଡିସେମ୍ବର ୧, ୧୯୮୮ରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଆରମ୍ଭର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଥିଲା ଯେ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ତାରିଖକୁ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଛୁଟିଠାରୁ ଦୂରରେ ଏକ 'ନିରପେକ୍ଷ' ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସର୍ବାଧିକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ। ୧୯୯୬ରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଦାୟିତ୍ୱ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନରୁ ନିଆଯାଇ ଜାତିସଂଘର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଗଠନ UNAIDS କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ, UNAIDS ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଦିନ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସ୍ଥିର କରିଆସୁଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରୟାସର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ।
ଚଳିତ ବର୍ଷର ଥିମ
ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି, ବିଶ୍ୱ ଏଡସ୍ ଦିବସ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବାଛିଛି। ଏହି ବର୍ଷର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି Overcoming disruption, transforming the AIDS response। ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁ ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଏଡସ୍ ଦୂର କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ମନରେ ରଖି ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସୁଯୋଗରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଡସ୍ ପ୍ରସାରକୁ ରୋକିବା କଷ୍ଟକର ହେବ।