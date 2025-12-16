Pahili Bhoga Ritual in SriMandir: କାହିଁକି ଲାଗି ହୁଏ ପହିଲି ଭୋଗ, କ’ଣ ରହିଛି ପରମ୍ପରା

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚଳନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ପଞ୍ଜିକା ଅନୁସାରେ ଆଜିଠାରୁ ଧନୁ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ୧୨ଟି ରାଶି ଅନୁସାରେ ୧୨ ମାସର ନାଁ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ। ଏହିକ୍ରମରେ ଆଜିଠାରୁ ସୌର ଚଳନକୁ ଆଧାର କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୌଷମାସର ନୀତି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପହିଲି ଭୋଗ। ପ୍ରାୟ ୧ ମାସ ଧରି ଏହି ପରମ୍ପରା ଚାଲେ ଯେଉଁଥିରେ ରାତି ପାହିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀଜିଉମାନଙ୍କୁ ୨୩ ପ୍ରକାରର ସୁସ୍ୱାଦୁ ସଦ୍ୟ ନିର୍ମିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ପହିଲି ଭୋଗ ବୋଲି ପରିଚିତ।
ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କାହିଁକି ଭୋଗ ହୁଏ ପହିଲି ଭୋଗ। କ’ଣ ଏହାର ପରମ୍ପରା?
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରର ପହିଲି ଭୋଗ ସହ ରହିଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଏହା ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ା। ଏହି କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ମା’ ଯଶୋଦାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପର୍ବ ହେଉଛି ପହିଲିଭୋଗର ପରମ୍ପରା।
ସାଧାରଣତଃ ପୌଷ ମାସରେ ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ସେଥିଲାଗି ପୁରୀ ସହରରେ ବେହୂମାନେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଳରାମ କ’ଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ନାରାୟଣ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାହା ବିଧି ହୋଇ ରହିଲା କଳିଯୁଗରେ।
ଘରେ ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନଥିବା ବେଳେ ମାତା ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧି ରଖୁଥିଲେ। ୨୩ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାଙ୍କୁ ଗରମ ଗରମ ଖୁଆଇବା ସହ ଶୀତବସ୍ତ୍ରରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଢାଙ୍କି ଦେଉଥିଲେ।
ସେହି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ରାତି ପାହିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥାଏ, ବାଜା, ବଡ଼ ଝିଲ୍ଲି, ଦରସୁଆ, ବଡ଼ି, ଏଣ୍ଡୁରି, ଲଡ଼ୁ, ଗଜା, ଚଢ଼େଇ ନଦା ଗଇଁଠା, ଖଇରଚୂଳ, ମଣ୍ଡା, ଛତୁ, ଚୁଡ଼ାପୁଆ, ଖୁଆ, କାକରା, କଣ୍ଟେଇ, ବଡ଼ବଡ଼ା, ଆରିସା, ମୁଗେଇ ଓ ନଳି ପ୍ରଭୃତି ବ୍ୟଞ୍ଜନ।
ଏଥିଲାଗି ରାତି ଦୁଇଟାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପହଡ଼ ଫିଟେ। ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ସହ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଅନ୍ୟ ରୀତି ନୀତି। ଏହାସହ ରୋଷଘର ନୀତି ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରବଳ ଜାଡ଼କୁ ନଡରି ସୁଆର ସେବକମାନେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ରାତି ପାହିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଜିଉଙ୍କୁ ଗୋପାଳବଲ୍ଲଭ ସହ ଏହି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପରସା ଯାଏ। ଏହାପରେ ଭକ୍ତମାନେ ସେହି ମହାପୟସାଦକୁ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥାଆନ୍ତି।
ଏହି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାତଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ସାହି, ଆଖଡ଼ା, ଜାଗାଘରେ ତଥ୍ର ଅନ୍ୟ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ମହାବୀର ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରୀେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ।