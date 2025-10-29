କାହିଁକି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା ‘ମୋନ୍ଥା’

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ‘ମୋନ୍ଥା’ କାହିଁକି ହଠାତ୍ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା? କାହିଁକି ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିଲା ନାହିଁ ଅଥବା କ’ଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଶଙ୍କିତ ବର୍ଷା ବି ହେଲା ନାହିଁ? ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ଆକଳନ କାହିଁକି ସଟିକ ହେଲା ନାହିଁ?
ଏ ବାବଦରେ ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଦେଇଛି ସୋଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ। ଏଥିରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ମୋନ୍ଥାର ଦୁର୍ବଳତା ପଛର କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସୂଚନାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ହଠାତ୍ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା। ଏହାର କାରଣ ପଛରେ ରହିଛି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ଥିବା ଥଣ୍ଡା ସମୁଦ୍ର ପାଣି। ବାତ୍ୟା ଆଣିଥିବା ଶକ୍ତି ସମୁଦ୍ରକୁ ଗରମ କରିପାରି ନଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣି ଗରମ ନଥିବାରୁ ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ଶକ୍ତି ହରାଇଲା। ଏହି ହେତୁ ଆକାଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ମେଘ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଆସି ନଥିଲା ବରଂ ତାହା ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଆଶଙ୍କିତ ଅତି ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ବି ହୋଇ ନଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ବି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକା ବର୍ତଷା ହେବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି।
ସେହିପରି ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଆଜି ସକାଳ ସାଢ଼େ ଆଠଟା ଯାଏ ବର୍ଷା ପ୍ରକୋପ ରହିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ‘ ଏହା ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଦେଇ ପ୍ରାୟ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ୬ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ର ତୀବ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୬ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ଡିପ୍ରେସନରେ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ’।
ଅପରପକ୍ଷେ ଗୋଟିଏ ବାତ୍ୟାର ଚିନ୍ତା ଟଳିବା କ୍ଷଣି ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା ଭାରତର ସତର୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଏହି ବାତ୍ୟା ଆରବସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଏହା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୬ରୁ ୮ ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି। ଗୁଜରାଟର ଭେରାଭଲ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁମ୍ବାଇଠାରୁ ୪୨୦ କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆରବସାଗରରେ ଏହି ବାତ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ତିନିଦିନ ଭିତରେ ଏହା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆରବସାଗର ଦେଇ ଗତି କରିବ। ବାତ୍ୟାର ସ୍ଥିତି ବିଷୟ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।