Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2956239
Zee OdishaOdisha Trending

Donald Trump: ନାମାଙ୍କନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଳିଲା ନାହିଁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର? କେଉଁଠି ରହିଲା ଭୁଲ୍

Donald Trump News: ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଲବି ଚାଲିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନୋନୀତ କରିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ତଥାପି ଟ୍ରମ୍ଫଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର କାହିଁକି ମିଳିଲାନାହିଁ।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Oct 10, 2025, 05:37 PM IST

Trending Photos

Donald Trump News
Donald Trump News

Donald Trump News: ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ମିଳିନାହିଁ। ଏହି ବର୍ଷର ପୁରସ୍କାର ଭେନେଜୁଏଲାର ବିରୋଧୀ ନେତା ମାରିଆ କରିନା ନାଚାଡୋଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଳେଖ କରାଯାଉଛି ଯେ ସେ କିପରି ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ ଯେତେବେଳେ କି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଲବିଂ ଚାଲିଥିଲା। ତାଙ୍କ ନାମ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ଏହିପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ତଥାପି ସେ ପୁରସ୍କାର ପାଇ ନାହାଁନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମର ଶିରୋନାମା ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ମିଳିନାହିଁ।

ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ୧୯ ତାରିଖରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ କେବଳ ଜାନୁଆରୀ ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟ ପରେ ପଠାଯାଇଥିବା ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ୍ ଏହା ଘଟିଥିଲା। ସେ ଜାନୁଆରୀ ୧୯ ତାରିଖରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର ୧୨ ଦିନ ପରେ ମନୋନୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଯେଉଁ ଆଠଟି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବନ୍ଦ କରିବାର ଶ୍ରେୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଜାନୁଆରୀ ୩୧ ପରେ ହୋଇଥିବା ସଫଳତା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ୨୦୨୬ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି ବର୍ଷର ପାଇଁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲେ। ତେଣୁ କମିଟି ତାଙ୍କ ନାମ ଉପରେ ବିଚାର ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲା।

ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ବିଚାରର ଅଭାବ ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ ନୋବେଲ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୋର୍ଗେନ ୱାଟନେ ଫ୍ରିଡନିସ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ଏହା ଆଲଫ୍ରେଡ ନୋବେଲଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାରର ଦୀର୍ଘ ଇତିହାସରେ କମିଟି କେବେବି ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦୃଷ୍ଟି କିମ୍ବା ପ୍ରଚାର ଲୋଡ଼ି ନାହିଁ।" ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଚିଠି ପାଉଛୁ ଯାହା ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ତାହା ଦାବି କରୁଛି। ତଥାପି, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆମେ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଆଧାରରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରବେଶକୁ ବିଚାର କରିବୁ ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଘଟେ।"

Add Zee News as a Preferred Source

ନୋବେଲ କମିଟି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିରତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତି। ହେନରୀ ଜ୍ୟାକସନ ସୋସାଇଟିର ଜଣେ ଗବେଷଣା ଫେଲୋ ଏବଂ ଇତିହାସବିତ୍ ଥିଓ ଜେନୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧୃତ ପ୍ରୟାସର ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସୀମିତ କରିବା ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ କଥା। ନୋବେଲ କମିଟି ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଆଧାରିତ ପୁରସ୍କାରକୁ ବିଚାର କରେ ନାହିଁ।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Donald Trump
ନାମାଙ୍କନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଳିଲା ନାହିଁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର?
Police SI Recruitment
ପୁଲିସ ଏସ୍‍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ଅନିୟମିତତା: ୪୫ ଲକ୍ଷ ତଣ୍ଡ ଗଣିବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର
undefined
ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିଲେ ନବୀନ, ଯିବେ ପ୍ରଚାରରେ!
Noor Wali Mehsud
ନୁର ୱଲି ମହସୁଦ କିଏ? କାବୁଲରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରି ମାରିଥିବା ଦାବି କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ
top 10 news today
Top 10 News: ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର