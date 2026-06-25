Earthquake: ମାଟି ତଳେ ଲୁଚିଛି ବିପଦ! ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଭୂକମ୍ପ...

Earthquake: ଭୂକମ୍ପ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ହଠାତ୍ ଭୂମି କମ୍ପିବା ବା ଥରିବା, ଘରବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ିବା ଏବଂ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବା ଭୂକମ୍ପର ସାଧାରଣ ପରିଣାମ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଭୂକମ୍ପ କାହିଁକି ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଓ ଫଲ୍ଟ ଲାଇନ୍ର ଭୂମିକା କ'ଣ, ସେଥିପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଆସୁଛନ୍ତି।
ପୃଥିବୀର ବାହ୍ୟ ସ୍ତର ଅନେକ ବିଶାଳ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବିଭକ୍ତ। ଏହି ପ୍ଲେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ସଦାସର୍ବଦା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି କରୁଥାନ୍ତି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ଲେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହ ଧକ୍କା ଖାଉଥାଏ, କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଲଗା ହେଉଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ସ୍ଲାଇଡ୍ କରୁଥାଏ। ଏହି ଗତିବିଧି ସମୟରେ ପ୍ଲେଟ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ପରିମାଣର ଚାପ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ।
ଯେତେବେଳେ ଏହି ଚାପ ଅତ୍ୟଧିକ ବଢ଼ିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ଭୂତଳରେ ଥିବା ଫାଟ ବା ଫଲ୍ଟ ଲାଇନ୍ଗୁଡ଼ିକ ହଠାତ୍ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଫଲ୍ଟ ଲାଇନ୍ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଭୂତଳର ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠାରେ ଶିଳାସ୍ତର ଭାଙ୍ଗି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଚାପ ମୁକ୍ତ ହେବା ସହିତ ସେଠାରୁ ବିପୁଳ ଶକ୍ତି ତରଙ୍ଗ ଆକାରରେ ବାହାରିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭୂକମ୍ପ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ।
ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ବଡ଼ ଭୂକମ୍ପ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ର ସୀମା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥାଏ। ବିଶେଷକରି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରକୁ ଘେରି ରହିଥିବା "ରିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଫାୟାର" ଅଞ୍ଚଳ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସକ୍ରିୟ ଭୂକମ୍ପ ଜୋନ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଏଠାରେ ବାରମ୍ବାର ଭୂକମ୍ପ ଓ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ବିସ୍ଫୋରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ।
ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଭୂକମ୍ପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପ୍ଲେଟ୍ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗତି କରି ୟୁରେସିଆନ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ସହ ଧକ୍କା ଖାଉଛି। ଏହାର ପରିଣାମରେ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିରନ୍ତର ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହା ଉତ୍ତର ଭାରତ, ନେପାଳ ଓ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭୂକମ୍ପ ପାଇଁ ଅଧିକ ଝୁମ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଭୂକମ୍ପର ସଠିକ୍ ସମୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିପାରୁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଭୂକମ୍ପପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ଭୂକମ୍ପ-ପ୍ରତିରୋଧୀ ଭବନ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ କମାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ।
ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତିର ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଖେଳ ପୃଥିବୀର ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାଏ। ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ର ଗତି ଓ ଫଲ୍ଟ ଲାଇନ୍ର ସକ୍ରିୟତା ହିଁ ଭୂକମ୍ପର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରମାଣ କରିଛି।