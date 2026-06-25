Add Zee Business As A Preferred Source
App

Earthquake: ମାଟି ତଳେ ଲୁଚିଛି ବିପଦ! ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଭୂକମ୍ପ...

କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ଲେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହ ଧକ୍କା ଖାଉଥାଏ, କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଲଗା ହେଉଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ସ୍ଲାଇଡ୍ କରୁଥାଏ। ଏହି ଗତିବିଧି ସମୟରେ ପ୍ଲେଟ୍‌ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ପରିମାଣର ଚାପ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 25, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 02:15 PM IST
Earthquake: ମାଟି ତଳେ ଲୁଚିଛି ବିପଦ! ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଭୂକମ୍ପ...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA 2026: ବିଶ୍ୱକପ ବେଳେ ଫିଫା ନେଲା ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ
FIFA 202649 min ago
2
Gold rate today1 hr ago
3
Earthquake in Venezuela2 hrs ago
4
Rain Alert3 hrs ago
5
sujata karthikeyan4:14 AM IST