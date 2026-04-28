Aadhaar card design: ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଧାର କାର୍ଡର ଡିଜାଇନ, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟତା

Aadhaar card design: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: UIDAI ନୂତନ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଏପରି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡର ଫଟୋକପି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ଫଟୋକପିର ଅପବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ। ସରକାର ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ The New Indian Express ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଆଧାର କାର୍ଡ ଡିଜାଇନ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଡିଜାଇନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଧାର କାର୍ଡରୁ ନାମ, ଠିକଣା ଏବଂ ଆଧାର ନମ୍ବର ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ହଟାଇ ଦେବ। ଏହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଗୋପନୀୟତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡର ଫଟୋକପି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ଲିକ୍ କିମ୍ବା ଅପବ୍ୟବହାର ହେବାର କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ରହିବ ନାହିଁ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଧାର କାର୍ଡର ନୂତନ ଡିଜାଇନ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ, କାର୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ, ଠିକଣା ଏବଂ 12-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଧାର ନମ୍ବର ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା। ନୂତନ କାର୍ଡରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଏବଂ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ QR କୋଡ୍ ରହିବ। ଏହି QR କୋଡର ସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା, ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର ନାମ, ଠିକଣା, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏବଂ ଆଧାର ନମ୍ବର, ଏବେ କାର୍ଡରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ QR କୋଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ଭାବରେ ଲୁଚି ରହିବ।
ଏହାକୁ କେବଳ ସରକାରୀ-ଅଧିକୃତ ସ୍କାନର କିମ୍ବା ସରକାରୀ UIDAI ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ପଢ଼ାଯାଇପାରିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଧାର କାର୍ଡର ଏକ ଭୌତିକ କପି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଲିକ୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦୂର ହେବ।
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଠକେଇକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାକୁ ଗୋପନୀୟ ରଖିବା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ଯାହା ଗୋପନୀୟତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିପଜ୍ଜନକ। ତଥାପି, ଯେତେବେଳେ ଆଧାରରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଏବଂ QR କୋଡ୍ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ କାର୍ଡର ଅପବ୍ୟବହାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆଧାରର ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ UIDAI ପୂର୍ବରୁ ଆପ୍ର ଏକ ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ, ଡିଜିଟାଲ ଭାବରେ ଆଧାର ସେୟାର କରିବା ଏବଂ ଆଧାର ସ୍କାନିଂ କରି ସୂଚନା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯାଏ। ଏବେ ସରକାର କାର୍ଡରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସମାନ କିଛି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।
ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ହେବ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାର ଆଧାର ଭିଜନ୍ 2032 ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତର ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଗୋପନୀୟତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ଏକ ସିଷ୍ଟମ୍ ତିଆରି କରାଯିବ ଯାହା କାଗଜ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍-ପ୍ରଥମ ସିଷ୍ଟମରେ ଯାଞ୍ଚକୁ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ସହଜ କରିବ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ଅଧିକ ସୂଚନା ଉପଲବ୍ଧ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଧାର କାର୍ଡର ଏକ ଭୌତିକ କପି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଧାର ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସରକାର ନୂତନ ଆଧାର ଡିଜାଇନ୍କୁ ଅଧିକାରୀ କରିବା ପରେ, ଆପଣ UIDAI ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ଆଧାରର ଏକ ଭୌତିକ କପି ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ। ଏହା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କିପରି ଏକ PVC ଆଧାର କାର୍ଡ ଅର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି ସେହିପରି ହେବ।