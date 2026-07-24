Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Ethanol Free Premium Petrol: ପ୍ରିମିୟମ ପେଟ୍ରୋଲରେ ନାହିଁ ଇଥାନଲ! କାହିଁକି ନେଲେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଏହି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି?

Ethanol Free Premium Petrol: ପ୍ରିମିୟମ ପେଟ୍ରୋଲରେ ନାହିଁ ଇଥାନଲ! କାହିଁକି ନେଲେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଏହି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି?

ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ସାଧାରଣ ପେଟ୍ରୋଲରେ ପ୍ରାୟ 20 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ଦିଗରେ ସରକାର ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନି ହ୍ରାସ, କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ ଗାଡ଼ି, ସୁପର ବାଇକ୍‌, ବିଲାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର, ପୁରୁଣା କ୍ଲାସିକ୍ ଗାଡ଼ି ଏବଂ କିଛି ସ୍ପୋର୍ଟସ କାରର ଇଞ୍ଜିନ ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 24, 2026, 09:35 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 09:35 AM IST
Ethanol Free Premium Petrol: ପ୍ରିମିୟମ ପେଟ୍ରୋଲରେ ନାହିଁ ଇଥାନଲ! କାହିଁକି ନେଲେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଏହି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି?
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଆଜି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା: ଗୁଣ୍ଡିଚାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତେ
Bahuda Yatra 20261 hr ago
2
delhi metro news2 hrs ago
3
PM Modi on Paper Leak2 hrs ago
4
weather report2 hrs ago
5
sonam wangchuk news3 hrs ago