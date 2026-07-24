/Ethanol Free Premium Petrol: ପ୍ରିମିୟମ ପେଟ୍ରୋଲରେ ନାହିଁ ଇଥାନଲ! କାହିଁକି ନେଲେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଏହି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି?

Ethanol Free Premium Petrol: ଦେଶରେ ସାଧାରଣ ପେଟ୍ରୋଲରେ ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ, ପ୍ରିମିୟମ ପେଟ୍ରୋଲକୁ ଇଥାନଲ ମୁକ୍ତ (Ethanol-Free) ରଖିବାକୁ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ଯାନବାହନକୁ ଉଚ୍ଚମାନର ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇବା ଓ ଇଞ୍ଜିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ସାଧାରଣ ପେଟ୍ରୋଲରେ ପ୍ରାୟ 20 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ଦିଗରେ ସରକାର ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନି ହ୍ରାସ, କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ ଗାଡ଼ି, ସୁପର ବାଇକ୍, ବିଲାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର, ପୁରୁଣା କ୍ଲାସିକ୍ ଗାଡ଼ି ଏବଂ କିଛି ସ୍ପୋର୍ଟସ କାରର ଇଞ୍ଜିନ ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ।
ଏହି ପ୍ରକାର ଯାନରେ ଇଥାନଲ ମୁକ୍ତ ପ୍ରିମିୟମ ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଇଞ୍ଜିନର ଭଲ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ, ଉନ୍ନତ ଦହନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ଦୀର୍ଘମିଆଦି ସୁରକ୍ଷା ମିଳିପାରେ। ଇଥାନଲ ପାଣି ଶୋଷିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥିବାରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଗାଡ଼ି ଅଚଳ ରହିଲେ ଫ୍ୟୁଏଲ ସିଷ୍ଟମରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖାଯାଉଥିବା କ୍ଲାସିକ୍ କାର, ଭିଣ୍ଟେଜ୍ ବାଇକ୍, ମେରିନ୍ ଇଞ୍ଜିନ ଓ କିଛି ବିଶେଷ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପାଇଁ ଇଥାନଲ ମୁକ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି।
ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସାଧାରଣ E20 ପେଟ୍ରୋଲ ଅନୁପଯୁକ୍ତ। ବରଂ ନୂତନ ପିଢ଼ିର ଅଧିକାଂଶ କାର ଓ ବାଇକ୍ E20 ଇନ୍ଧନକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଯାନ ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ E20 ପେଟ୍ରୋଲ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଇଥାନଲ ମୁକ୍ତ ପ୍ରିମିୟମ ପେଟ୍ରୋଲ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ, ପୁରୁଣା ଓ ବିଶେଷ ଶ୍ରେଣୀର ଯାନ ପାଇଁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉଛି।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଇଥାନଲ ମୁକ୍ତ ପ୍ରିମିୟମ ପେଟ୍ରୋଲ ଏକ ସୀମିତ ଶ୍ରେଣୀର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ହେବ। ସାଧାରଣ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନେ ନିଜ ଯାନ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ।