Zee OdishaOdisha TrendingMakar Sankranti 2062: କାହିଁକି ୧୫ ଜାନୁଆରୀରେ ପାଳନ ହେବ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି

Makar Sankranti 2062: କାହିଁକି ୧୫ ଜାନୁଆରୀରେ ପାଳନ ହେବ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ତାରିଖକୁ ନେଇ ପ୍ରାୟତଃ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଥାଏ। ଏହି ବର୍ଷ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି 2026 ସମାନ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଜାନୁଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ କରିବା ଏହି ବର୍ଷ ସର୍ବୋତ୍ତମ ତାରିଖ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏପରି କାହିଁକି?

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 13, 2026, 06:21 PM IST

Makar Sankranti 2026: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ତାରିଖକୁ ନେଇ ପ୍ରାୟତଃ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଥାଏ। ଏହି ବର୍ଷ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି 2026 ସମାନ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଜାନୁଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ କରିବା ଏହି ବର୍ଷ ସର୍ବୋତ୍ତମ ତାରିଖ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏପରି କାହିଁକି? ଏହା ପଛରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଜ୍ୟୋତିଷ କାରଣ ଅଛି ଏବଂ ୨୩ ବର୍ଷ ପରେ ଏକ ବିରଳ ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। 

ସୂର୍ଯ୍ୟଗୋଚର ଓ ପୂଣ୍ୟତିଥି
ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଧନୁ ରାଶି ଛାଡି ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ କରାଯାଏ। ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜାନୁଆରୀ ୧୪ ତାରିଖ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ୩:୧୩ ରେ ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ (ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିକଟରେ) ହୁଏ, ତେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ସମୟ ଏବଂ ପରଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ଦାନ ଏବଂ ସ୍ନାନ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ଏହି କାରଣରୁ ଜାନୁଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ କରିବା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଉଦୟା ତିଥିର ମାନ୍ୟତା
ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ, ଉଦୟ ତିଥି (ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ତାରିଖ) ର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଜାନୁଆରୀ ୧୪ ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବାରୁ, ଜାନୁଆରୀ ୧୫ ତାରିଖ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତିଥି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହି ଉଦୟ ତିଥି ଯୋଗୁଁ, ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଜାନୁଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଘ୍ୟ (ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ) ଏବଂ ଦାନ ଦାନ କରାଯିବ।

୨୩ ବର୍ଷ ପରେ ଦୁର୍ଲଭ ସଂଯୋଗ
ଏଥର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ତାରିଖଟି ଏକ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୋଡ଼ ରଖିଛି। ଷଟତୀଳା ଏକାଦଶୀ ମଧ୍ୟ ଜାନୁଆରୀ ୧୪ ତାରିଖରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଏପରି ଏକ ସଂଯୋଗ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୨୩ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ୨୦୦୩ ମସିହାରେ ଘଟିଥିଲା। 

ଖିଚଡି ଖାଇବାକୁ ନେଇ କାହିଁକି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି?
ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଭାତ ଏବଂ ମସୁର ଖିଚଡି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ। ତଥାପି, ଏକାଦଶୀରେ ଭାତ ଖାଇବା ନିଷେଧ। ତେଣୁ, ଜାନୁଆରୀ ୧୪ ତାରିଖରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ କରିବା ଏକାଦଶୀ ଉପବାସ ପାଳନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେବ। ଏହି କାରଣରୁ, ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଜାନୁଆରୀ ୧୪ ତାରିଖରେ ତିଳ, ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ତା'ପରେ, ଜାନୁଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ, ପାରମ୍ପରିକ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଭୋଜନ, ଖିଚଡି ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ।

ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ତିଥି, ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଏହାକୁ ବିଷ୍ଣୁ-ଭକ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାଦାନର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ମିଳନ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ, ଏହି ଦିନରେ ଦାନ ଏବଂ ପୂଜା ସାଧାରଣ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ଗୁଣ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ।

