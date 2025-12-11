ଛାଡପତ୍ର ସମୟରେ ଭରଣପୋଷଣ ପାଇଁ ମନା କଲେ ପତ୍ନୀ, ଫେରାଇ ଦେଲେ ସୁନା କଙ୍କଣ; ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଲେ ପ୍ରଶଂସା

No alimony divorce Case: ଗୁରୁବାର ଦିନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଯିଏ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମତିରେ ଛାଡପତ୍ର ପାଇଥିଲେ। ଛାଡପତ୍ର ସମୟରେ ସେ କୌଣସି ଭରଣପୋଷଣ ମାଗି ନଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିବାହ ସମୟରେ ଉପହାର ଦିଆଯାଇଥିବା ସୁନା କଙ୍କଣ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ।
ଲାଇଭ୍ ଲ’ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲାଟି ବିଚାରପତି ଜେ.ବି. ପାର୍ଦିୱାଲା ଏବଂ କେ.ଭି. ବିଶ୍ୱନାଥନଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସମ୍ମୁଖରେ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଆରମ୍ଭରେ ମହିଳାଙ୍କ ଓକିଲ କୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମହକିଲ କୌଣସି ଭରଣପୋଷଣ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ଚାହୁଁନାହାଁନ୍ତି।
କୋର୍ଟକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ କେବଳ ସୁନା କଙ୍କଣ ଫେରାଇବାକୁ ବାକି ଅଛି। ଖଣ୍ଡପୀଠ ପ୍ରଥମେ ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଧନ (ସ୍ତ୍ରିଧନ) ଦାବି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଓକିଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଯେ ମହିଳା ନିଜେ ସୁନା କଙ୍କଣ ଫେରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ସମୟରେ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାର୍ଦିୱାଲା ହସିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, "ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଜିକାଲି ଏପରି ଉଦାହରଣ ବିରଳ।"
କୋର୍ଟ ନିଜ ରାୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହା ସେହି ବିରଳ ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ଦାବି କରାଯାଇ ନଥିଲା। ବରଂ ପତ୍ନୀ ବିବାହ ସମୟରେ ପାଇଥିବା ସୁନା କଙ୍କଣ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆମକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହି କଙ୍କଣଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମାଆଙ୍କର। ଆମେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। କାରଣ ଆଜିକାଲି ଏପରି ଘଟଣା ବିରଳ।"
ସ୍ତ୍ରୀ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣାଣିରେ ଯୋଗ ଦେବା ସମୟରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାରଦିୱାଲା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, "ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛୁ ଯେ ଏହା ସେହି ବିରଳ ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି କାରବାର ହୋଇନାହିଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ଅତୀତକୁ ଭୁଲିଯାଅ ଏବଂ ଏକ ସୁଖୀ ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ।"
ଏହାପରେ କୋର୍ଟ ନିଜର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରି କହିଥିଲେ, "ଉପରୋକ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାର କରି, ଆମେ ଧାରା ୧୪୨ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଅଧିକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ପକ୍ଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛୁ। ଯଦି ପକ୍ଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଚାରାଧୀନ ଥାଏ ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଛି।"
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଛାଡପତ୍ର ମାମଲାରେ ପ୍ରାୟତଃ ସମ୍ପତ୍ତି, ଭରଣପୋଷଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଦାବି ସହିତ ଲମ୍ବା ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜଡିତ ଥାଏ। କୋର୍ଟ ମହିଳାଙ୍କ କୌଣସି ଦାବି କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଏବଂ ଉପହାର ଫେରାଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି।