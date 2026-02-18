Income Tax Updates: ୧ ଏପ୍ରିଲରୁ ବଦଳି ଯିବ FORM 16, ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ କର ଆଇନରେ କଣ ହୋଇଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ

Advertisement
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ବେତନଭୋଗୀ କର୍ମଚାରୀ, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ୍ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଫର୍ମ 16 ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆୟକର ନିୟମ 2026 ଅନୁଯାୟୀ, 1 ଏପ୍ରିଲ୍ 2026ରୁ ଅନେକ ପୁରୁଣା ଟିକସ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Feb 18, 2026, 06:34 PM IST

Income Tax Updates: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ବେତନଭୋଗୀ କର୍ମଚାରୀ, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ୍ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଫର୍ମ 16 ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆୟକର ନିୟମ 2026 ଅନୁଯାୟୀ, 1 ଏପ୍ରିଲ୍ 2026ରୁ ଅନେକ ପୁରୁଣା ଟିକସ ଫର୍ମ ଇତିହାସ ପାଲଟିଯିବ। ନୂତନ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ନୂତନ ଫର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବଦଳାଯିବ।

କ’ଣ ଫର୍ମ ୧୬ ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି?
ନା, ଫର୍ମଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବନ୍ଦ କରାଯାଉନାହିଁ; ବରଂ ଏହାକୁ ପୁନଃ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଫର୍ମ ୧୬କୁ ଏବେ ଫର୍ମ ୧୩୦ କୁହାଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟ (TDS ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା) ସମାନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ଏକ ନୂତନ ଟ୍ୟାଗ୍ ଦିଆଯାଇଛି। 

ଫର୍ମର ନାମରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ
କେବଳ ଫର୍ମ ୧୬ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଜଡିତ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଫର୍ମର ନାମ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି: 
ଫର୍ମ 16 ବଦଳିଯାଇ ଫର୍ମ 130 ହେବ। ଯାହା ବଳରେ ଦରମା ଉପରେ ଟିଡିଏସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ
ଫର୍ମ 168ରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯିବ ଫର୍ମ 26ଏଏସ । ଏହି ଫର୍ମ ଟ୍ୟାକ୍ସ କ୍ରେଡିଟ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ (AIS)।
ଫର୍ମ 131ରେ ଫର୍ମ 16ଏ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ। ଏହି ଫର୍ମ ବଳରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ରୋତରୁ ଆସୁଥିବା ଟିଡିଏସ ଦାବି କରାଯାଇପାରିବ। 
ଫର୍ମ 26କୁ ବଦଳିଯିବ ଫର୍ମ୍ସ 3ସିଏ/ସିବି/ସିଡି, ଯେଉଁଥିରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଡିଟ ରିପୋର୍ଟ (ଏବେ ଏହା ମର୍ଜ ହୋଇଯିବ)
ଫର୍ମ 128କୁ ବଦଳିଯିବ ଫର୍ମ 13 ବଦଳିଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଟିଡିଏସ ରିହାତି କିମ୍ବା କମ କାଟିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ

ନୂତନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ (ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନିୟମ 2026)
ନୂତନ ଆଇନ କେବଳ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନେକ ବ୍ୟବହାରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରିଛି:

ପ୍ରମୁଖ HRA ଆଶ୍ୱସ୍ତି: ପୁଣେ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଭଳି ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ 50% HRA ଛାଡ଼ ବର୍ଗରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ, କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, କୋଲକାତା ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ।

ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା: ଶିକ୍ଷା ଭତ୍ତା ସୀମା ପ୍ରତି ମାସରେ ₹100 ରୁ ₹3,000 କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି।

ଜଟିଳତା ହ୍ରାସ: ନୂତନ ଆଇନ ନିୟମ ସଂଖ୍ୟା 511 ରୁ 333 କୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟିକସ ଦାଖଲ କରିବା ସହଜ ହେବ।

ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଧି: ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ପୁରୁଣା ଏବଂ ନୂତନ ଫର୍ମ ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକୁ ଏକକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରନ୍ତି।

କରଦାତାମାନେ ଏବେ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ?
ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ମାର୍ଚ୍ଚ 31, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ ରହିବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବର୍ଷ 2026-27 ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। କେବଳ ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କୁ TDS ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମାଗିବେ, ସେମାନେ ଫର୍ମ 16 ପରିବର୍ତ୍ତେ ଫର୍ମ 130 ମାଗିପାରନ୍ତି।

Disclaimer: ଏହି ଲେଖା କେବଳ ସୂଚନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ସଠିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ତାରିଖ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏକ ସରକାରୀ ସୂତ୍ର କିମ୍ବା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

