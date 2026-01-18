Silver Rate: ରୂପା ୩ ଲକ୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ସୂଚନା

Advertisement
 ରୂପା ₹3 ଲକ୍ଷ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରୁ ମାତ୍ର 4.2% ଦୂରରେ ଅଛି, ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅଧିବେଶନରେ କିଛି ହ୍ରାସ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହି ସ୍ତର ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 18, 2026, 06:46 PM IST

Silver Rate: ସୁନା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପା ପ୍ରତି ନିବେଶକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତେଣୁ ଏହା ରୂପା ମୂଲ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ରଖିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପା ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଅନେକ ସକାରାତ୍ମକ କାରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଛି। MCX ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ୧୭୦% ବୃଦ୍ଧି ପରେ, ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଜାରି ରହିଛି, ଜାନୁଆରୀ ଠାରୁ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି ୨୨% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୫ ରେ ₹୯୫,୯୧୭ ର ଶେଷ ମୂଲ୍ୟରୁ, ଶୁକ୍ରବାର ରୂପା ୨୦୦% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ₹୨,୮୭,୭୬୨ ର ଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ଏକ ମଲ୍ଟିବ୍ୟାଗର ଷ୍ଟକର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ସମାନ।

ସାଧାରଣତଃ ରୂପା ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହୁଏ। ୨୦୨୫ ଆରମ୍ଭରେ, ରୂପା ପ୍ରାୟତଃ ନିବେଶକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୂରରେ ଥିଲା, ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଭୂରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ବର୍ଷରେ ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା ନଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ସୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପରେ, ବିଶ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ରୂପା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଏହା ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସୁନା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରରେ ରୂପା ଯୋଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ MCX ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ₹3 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ରହିଛି।

₹2,87,762 ର ଶେଷ ବନ୍ଦ ସହିତ, ରୂପା ₹3 ଲକ୍ଷ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରୁ ମାତ୍ର 4.2% ଦୂରରେ ଅଛି, ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅଧିବେଶନରେ କିଛି ହ୍ରାସ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହି ସ୍ତର ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ₹2,95,000 ଉପରେ ରହେ, ତେବେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ₹3,20,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁବଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିପାରେ।

ଭାରତରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ₹295 ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରୁ ₹2,95,000 ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସୁନା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟତଃ ଶସ୍ତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରୂପା ନିବେଶକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର କ୍ରେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ପସନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଛି । ବିଶେଷକରି ଅନେକ ଦେଶରେ ସୁନା ଅପେକ୍ଷା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଅଧିକ କିଣାଯାଏ। ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ବଜାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ କାରଣ ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ରୂପାର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ।

Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।

