Earth Age: କମୁଛି ପୃଥିବୀର ଘୁର୍ଣ୍ଣନର ବେଗ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ହେବ ୨୫ ଘଣ୍ଟା !

Zee OdishaOdisha TrendingEarth Age: କମୁଛି ପୃଥିବୀର ଘୁର୍ଣ୍ଣନର ବେଗ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ହେବ ୨୫ ଘଣ୍ଟା !

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 22, 2026, 11:03 AM IST

Earth Age: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଦିନରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଥାଆନ୍ତା ତେବେ କେତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି? ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଘଟିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ନିୟୁତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ପୃଥିବୀର ଦିନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲମ୍ବା ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 24 ଘଣ୍ଟା ରହିଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ୨୫ ଘଣ୍ଟା ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏତେ ଧୀର ଯେ ଆମେ ଆମ ସମଗ୍ର ଜୀବନରେ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିନଥାଉ।

ପୃଥିବୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କାହିଁକି ଧୀର ହେଉଛି?
ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଚନ୍ଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ସମୁଦ୍ରରେ ଜୁଆର ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଜୁଆର ପୃଥିବୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ରେକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହାକୁ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ଏକ ଘୁର୍ଣ୍ଣୟମାନ ଚେୟାର ଉପରେ ଯଦି ତୁମେ ପାଦ ଦେବ ତେବେ ତାହା ଘୁରିବ ସତ କିନ୍ତୁ ଧିରେ ଧିରେ ତାହାର ଘୁର୍ଣ୍ଣନ ଗତି କମି କମି ଯିବ। ନାସାର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜୁଆର ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଶକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୃଥିବୀଠାରୁ ଟିକିଏ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି।

ସବୁବେଳେ ୨୪ ଘଣ୍ଟାର ଦିନ ନଥିଲା
ଏହା ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ସବୁବେଳେ ୨୪ ଘଣ୍ଟାର ଦିନ ନଥିଲା। କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦିନ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ ଘଣ୍ଟାର ରେକର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ପୃଥିବୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ତାହା ଗଣନା କରନ୍ତି। ଟୋରଣ୍ଟୋ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ନର୍ମାନ ମୁରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ଏହି ବିଷୟରେ ବ୍ୟାପକ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀର ଦିନର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହା ଜାରି ରହିବ।

ସେହିପରି ଦିନ ବଡ଼ ହେବାର ଚନ୍ଦ୍ର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାଥମିକ କାରଣ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ବତ ବରଫ ତରଳିଯାଏ କିମ୍ବା ବଡ଼ ବନ୍ଧରେ ପାଣି ଜମା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ବସ୍ତୁ ବଣ୍ଟନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ।

ଏହା ପୃଥିବୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ନାସାର ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ବରଫ ତରଳିବା ମଧ୍ୟ ଦିନର ଦୈର୍ଘ୍ୟରେ ବହୁତ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ।

ଏକ ଲିପ୍ ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ?
ଆପଣ ହୁଏତ ଲିପ୍ ବର୍ଷ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଲିପ୍ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବିଭେଦ ଥାଏ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏକ ସେକେଣ୍ଡ ଯୋଗ କିମ୍ବା ବିଯୋଗ କରନ୍ତି। ଏହା ପୃଥିବୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣନକୁ କେତେ ନିକଟରୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ତାହାର ପ୍ରମାଣ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ୨୦୦ ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ​​ତାହାର ଆଜି ଆମ ଜୀବନ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ।

Prabhudatta Moharana

