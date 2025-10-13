ଚୀନ-ଆମେରିକା ଟ୍ରେଡ ଓ୍ୱାର: ଟ୍ରମ୍ପ ନେବେ କି ୟୁ ଟର୍ନ

Trending Photos
ବିଶ୍ୱର ଦୁଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅର୍ଥନୀତି ଚୀନ ଓ ଆମେରିକା ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସଦ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯୁଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିକରେ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଚୀନ ଲୋକଙ୍କ ସେ ଦୁଃଖିତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ସବୁକିଛି ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସୋଶାଲ୍ ମିଡିଆରେ କହିବା ପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ୧୦୦% ଟାରିଫ୍ ଲାଗୁ କରିବା ପରେ ଆମେରିକା ଚୀନ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦାୟ ୧୩୦% ଟାରିଫ୍ ଲାଗୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଆମେରିକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚୀନ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ନୂଆ କଟକଣା ବିରୋଧୀ ରହିଛି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ହ ଟ୍ରମ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଚୀନ ପତ୍ର ଲେଖି ପ୍ରାୟ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଏହି କଟକଣା ବାବଦରେ ଜଣାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବିରଳ ମୃତ୍ତିକା ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ପାଦ ଚୀନ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ରପ୍ତାନୀ କରୁଛି ତା’ରି ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରିଛି। ବିଶ୍ୱର ବ୍ୟାଟରୀ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ହେଉ ବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ସବୁଥିରେ ଏହି ବିରଳ ମୃତ୍ତିକା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଉପରେ ନଭେମ୍ବର ୧ରୁ ଚୀନ ବ୍ୟାପକ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଆମକେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଦେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନୀତିଗତ କାରବାରର ବିରୋଧୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ଆମେରିକା ଅତିରିକ୍ତ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଟିକସ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଏକ ପାକ୍ଷିଆ ବୋଲି କହିବା ସହ ଚୀନ ଏହା ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛି। ଏପରିକି ବାଣିଜ୍ୟିକ କଟକଣାକୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ କଟକଣା ଆକାରରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହିଁଛି। ଚୀନ ସହ କାରବାରକୁ ଏପରି ଉଚ୍ଚ ଟାରିଫ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇ ନପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ଚୀନ ଏହାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବୈଧାନିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ବୋଲି ଚୀନ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି।
ଏବେ ସୋଶାଲ୍ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୂଆ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆମେରିକା-ଚୀନ ଭିତରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି। ଅବଶ୍ୟ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଦୁଇ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭିତରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏହା ବାଟ ଖୋଲିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଖାଯାଇଥିଲା।