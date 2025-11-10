୨୭ରୁ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ ସମ୍ଭାବନା

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତା ୨୭ ତାରିଖରୁ ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଏ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ମଗାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଏହି ଅଧିବେଶନରେରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିପାରନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଏ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ।
ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ ରହିଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧାନସଭା ଇତିହାସରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ହେବ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।
ନୂଆପଡ଼ା ଉପ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ। ଏହା ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ହୋଇଥିଲେବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଉଭୟ ରାଜନୀତିକ ଓ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିବେଶନ ସନ୍ନିବସିତ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଅପରପକ୍ଷେ ଗତ ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ବାରମ୍ବର ତମ୍ବୀ ତୋଫାନ କରି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲା। ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ବିଷୟ ପୁଣି ଉଠିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।