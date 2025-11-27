ଆଜିଠୁ ବିଧାନସଭାର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ: ଲମ୍ବା ଚାଲିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେବେ ଅଭିଭାଷଣ

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ। ଏହି ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୃହକୁ ଅଭିଭାଷଣ ଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ। ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ବିଧେୟକ ଆସିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏଥିଲାଗି ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଲମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।
ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ଣରେ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଦିବଂଗତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୃହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ଅର୍ପଣ କରିବ। ଏଥିନେଇ ଏକ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହେବ। ଏହା ପରେ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ କରାଯିବ। ପୁଣି ଗୃହ ଅପରାହ୍ଣରେ ଏକାଠି ବସିବ। ଏହି ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଓହ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଅଭିଭାଷଣ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ ହେଉଥିବାରୁ ବିଧାନସଭା ସଚିବାଳୟ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସ୍ମରଣୀୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ କୋଠରୀକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି କୋଠରୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ଏଣୁ ସେଦିନର ସ୍ମୃତିକୁ ସାଉଁଟିବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ଅପରାହ୍ଣ ସାଢ଼େ ୪ଟାରେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମାରୋହ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅପରାହ୍ଣ ୨ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିବେ। ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ଏହାପରେ ସେ ରାଜଭବନ ଯାଇ ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବେ। ସେଠାରେ ନବ ନିର୍ମିତ କଳିଙ୍ଗ ଅତିଥି ନିବାସକୁ ଉଦଘାଟନ କରିବେ। ଏହାପରେ ବିଧାନସଭାରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ। ପରେ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଲତବୀ କରାଯିବ।
ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୫-୨୬ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗତ କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ବଜେଟ୍ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବିରୋଧୀ ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣିଥରେ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଆଗତକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବିରୋଧୀଙ୍କ ନାରାଜୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଏହାସହ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଚୋରି, ଭୋଟ ଚୋରି ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହୋଇପାରେ। ବିରୋଧୀ ଓ ଶାସକ ପରସ୍ପରକୁ କିପରି ମୁକାବିଲା କରିବେ ସେଥି ନେଇ ପ୍ରତି ଦଳର ବିଧାୟକ ଦଳ ଭିନଦ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବାଚସ୍ପତି ଗୃହକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳନା ଲାଗି ସବୁ ବିଧାୟକଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଅଧିବେଶନକୁ ଲମ୍ବା ଚଳାଇବାକୁ ବିଧାନସଭା ସଚିବାଳୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ବାର୍ଷିକ ୬୦ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଏଥର ୨୯ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସଭାର ପୂର୍ବ ଇତିହାସ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଲଗାତାର ବିରୋଧ କେତେଦିନ ଆଲୋଚନା ଲାଗି ସଭାକୁ ଉନ୍ମୁକ୍କତ ରଖିବ ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଧାନସଭାର ଦୁଇଟି ଅଧିବେଶନରେ ୩୧ ଟି କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ପୂରଣ ହୋଇପାରିଛି। ଏଣୁ ବାକିଥିବା ୨୯ କାର୍ଯ୍ୟଦିବସକୁ ବର୍ଷ ଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗତ ଶୀତ ଅଧିବେଶନକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି କହି ୧୬ ଦିନ ଆଗରୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଣୁ ଏଥର ବି ତାହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।