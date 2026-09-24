Add Zee Business As A Preferred Source
App

WIONର ୧୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଆରମ୍ଭ ହେବ ‘World Conferences’ ଓ ‘WION Luxe’

ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, କୂଟନୀତି ଓ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଲିଡରଶିପ୍ ଭଳି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ରକ୍ତିମ ଦାସଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ମଞ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି କରିବା।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 24, 2026, 09:39 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 09:39 AM IST
WIONର ୧୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଆରମ୍ଭ ହେବ ‘World Conferences’ ଓ ‘WION Luxe’
Image Credit: Image Source: WION Web Desk

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Xi Jinping: ୧୧ ବର୍ଷ ପରେ ଆମେରିକାରେ ଶି ଜିନପିଙ୍ଗ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିରଳ ସ୍ୱାଗତ
2
3
4
5