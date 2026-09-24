WIONର ୧୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଆରମ୍ଭ ହେବ ‘World Conferences’ ଓ ‘WION Luxe’

WION World Conferences: ଭାରତର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ WION ନିଜର ୧୦ମ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଦୁଇଟି ନୂଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଘୋଷଣା କରିଛି। Zee Mediaର CEO ରକ୍ତିମ ଦାସ ବୁଧବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ITC Mauryaରେ ଆୟୋଜିତ WION Iconic Tourism Summit and Awards 2026 ଅବସରରେ ‘WION World Conferences’ ଏବଂ ‘WION Luxe’ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
AIରୁ ଡିଫେନ୍ସ ଓ ଡିପ୍ଲୋମାସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା
WION World Conferencesକୁ ଏକ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ମଞ୍ଚ ଭାବେ ବିକଶିତ କରାଯିବ। ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ, ବ୍ୟବସାୟୀ ନେତା, ଉଦ୍ଭାବକ ଓ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକାଠି ହେବେ।
ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, କୂଟନୀତି ଓ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଲିଡରଶିପ୍ ଭଳି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ରକ୍ତିମ ଦାସଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ମଞ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି କରିବା।
ଲକ୍ସୁରୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ‘WION Luxe’
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, WION Luxe ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ସୁରୀ ଦୁନିଆକୁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ଲକ୍ସୁରୀକୁ ପରିଭାଷିତ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସ୍ଥାନ, ଅନୁଭୂତି ଓ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ।
ରକ୍ତିମ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦୁଇଟି ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ WIONର ‘World Is One’ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ କେବଳ ପରଦାରେ ଥିବା ଏକ ଦର୍ଶନ ଭାବେ ନ ରଖି ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଏକାଠି ହେବା, ଆଲୋଚନା କରିବା ଓ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ବାସ୍ତବ ମଞ୍ଚରେ ପରିଣତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ।
WIONର ୧୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି
ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭାବେ WION ଏବେ ୧୦ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ରକ୍ତିମ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ WIONକୁ କେବଳ ଏକ ନ୍ୟୁଜ୍ ନେଟୱର୍କ ଭାବେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆଲୋଚନା ଓ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଏକ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବେ ଗଢ଼ିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି।
ସେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ‘ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍’ର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏକ ପରିବାର। ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସଂଘର୍ଷ ଓ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିବା ଓ ଜାଣିବା ଉଭୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ନେଇ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଆଲୋଚନା
ରକ୍ତିମ ଦାସଙ୍କ ମତରେ, ଯାତ୍ରା ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସମାଜକୁ ନିକଟତର କରିବାର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ମାଧ୍ୟମ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ଓ ସହାନୁଭୂତି ବଢ଼ାଇବା ସହ ଭିନ୍ନତାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ।
WION Iconic Tourism Summit and Awards 2026 ମଧ୍ୟ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍, ଟୁରିଜମ୍, ଭିସା ଓ ହସ୍ପିଟାଲିଟି କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକମାନେ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ମୋବିଲିଟିର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆୟୋଜିତ Iconic Excellence Awardsରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଢ଼ିବାରେ ଅବଦାନ ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା।
WIONର ୧୦ ବର୍ଷର ଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ରକ୍ତିମ ଦାସ ସମସ୍ତ Iconic Awards ବିଜେତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।