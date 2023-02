Shocking News: ୭ ମାସରେ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ୫ଟି ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ମହିଳା

Woman Gives Birth To 5 Babies In 28th Week: ଜାଆଁଳା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବା କଥା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ। ଅନେକ ଥର ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ ଯେ,ଗୋଟିଏ ମହିଳାଙ୍କ ପେଟରୁ ତିନି କିମ୍ବା ୪ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଖବର ଆସିଛି ଯେ,ଜଣେ ମହିଳା ଏକା ଥରକେ ୫ଟି ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ୨ ଜଣ ପୁତ୍ର ଓ ତିନି ଜଣ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ରହିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ଅପରିପକ୍ବ (pre mature babies) ।