Zee OdishaOdisha TrendingWomen Reservation Bill: ଲୋକସଭାରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ଫେଲ୍...ସଂସଦ ବାହାରେ ଏନଡିଏ ମହିଳା ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ

Women Reservation Bill: ଲୋକସଭାରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ଫେଲ୍...ସଂସଦ ବାହାରେ ଏନଡିଏ ମହିଳା ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ

Women Reservation Bill: ପ୍ରକୃତରେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଜିଦ୍ ଧରି ରହିଥିଲେ, ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା। ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଦଳ କେବଳ ମହଲାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଭୋଟିଂ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Apr 17, 2026, 08:36 PM IST

Women Reservation Bill: ଲୋକସଭାରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ଫେଲ୍...ସଂସଦ ବାହାରେ ଏନଡିଏ ମହିଳା ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ

Women Reservation Bill: ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଲୋକସଭାରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଏକ ଉଷ୍ମ ବିତର୍କ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ସରକାର ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଏହି ବିଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ପାସ୍ କରିବାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଜିଦ୍ ଧରି ରହିଥିଲେ, ଯାହା ଶେଷରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି। ସରକାରଙ୍କ ଲବିଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦେଉଥିଲା ଯେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ନିଜେ ଏହି ବିଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ପାସ୍ କରାଇବାରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଗତକାଲି, ଲୋକସଭାରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କୁ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଆଜି, ଅମିତ ଶାହ ମଧ୍ୟ ଅଖିଳେଶଙ୍କୁ ମନାଇବା ପାଇଁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ, ସରକାର ଏହି ବିଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ପାସ୍ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ।

ପ୍ରକୃତରେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଜିଦ୍ ଧରି ରହିଥିଲେ, ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା। ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଦଳ କେବଳ ମହଲାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଭୋଟିଂ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ।

ମୋଟ ୫୨୮ ଜଣ ସାଂସଦ ଭୋଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ୨୯୮ ଜଣ ସପକ୍ଷରେ ଏବଂ ୨୩୦ ଜଣ ବିପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି, ଏହି ବିଲ୍‌କୁ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ବହୁମତ କିମ୍ବା ୩୫୨ ଭୋଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏହା ହାସଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଆଗକୁ କ’ଣ ହେବ?
ଏହି ବିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଏକ ମିଳିତ ଅଧିବେଶନ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ପାସ୍ ହୋଇସାରିଛି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଏହି ଆଇନ ୨୦୩୪ ନିର୍ବାଚନରେ ​​କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଲ୍ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା, ଯାହା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା; ଆଇନକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ।

ବିଲ୍‌ରେ କେଉଁ ବିଲ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା?
ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ସହିତ ଜଡିତ ଏହି ତିନୋଟି ବିଲ୍ ଉପରେ ଭୋଟିଂ ହୋଇଥିଲା:
୧୩୧ତମ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ୨୦୨୬
ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲ୍ ୨୦୨୬
କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ୨୦୨୬

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

