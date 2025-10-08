Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2953323
Zee OdishaOdisha Trending

IIM: ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ରାୟପୁର ଆଇଆଇଏମରେ କର୍ମଶାଳା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ (IIM) ରାୟପୁର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ AACSB (ଆସୋସିଏସନ୍ ଟୁ ଆଡଭାନ୍ସ କଲେଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲ୍ସ ଅଫ୍ ବିଜନେସ୍) ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ରଣନୈତିକ ଯାତ୍ରାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଏକ ଦୁଇ ଦିନିଆ କର୍ମଶାଳା ସଫଳତାର ସହ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା। ଏହି କର୍ମଶାଳା ଶୈକ୍ଷିକ ଗୁଣବତ୍ତା, ସାଂସ୍ଥାଗତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସହଭାଗୀତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା।

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Oct 08, 2025, 06:42 PM IST

Trending Photos

IIM: ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ରାୟପୁର ଆଇଆଇଏମରେ କର୍ମଶାଳା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ (IIM) ରାୟପୁର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ AACSB (ଆସୋସିଏସନ୍ ଟୁ ଆଡଭାନ୍ସ କଲେଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲ୍ସ ଅଫ୍ ବିଜନେସ୍) ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ରଣନୈତିକ ଯାତ୍ରାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଏକ ଦୁଇ ଦିନିଆ କର୍ମଶାଳା ସଫଳତାର ସହ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା। ଏହି କର୍ମଶାଳା ଶୈକ୍ଷିକ ଗୁଣବତ୍ତା, ସାଂସ୍ଥାଗତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସହଭାଗୀତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା।

 

ଏହି ଅଧିବେଶନକୁ AACSB ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀ (ଏସିଆ ପାସିଫିକ୍, ଆମେରିକା ଏବଂ ସଦସ୍ୟତା) ଡକ୍ଟର ଜେଫ୍ ପେରି ଏବଂ AACSB ର ଆଞ୍ଚଳିକ ମୁଖ୍ୟ (ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ) ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଦାସ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥନୀତିରେ ପିଏଚଡି ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିବା ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଡକ୍ଟର ପେରି ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଦାସ ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଚିନ୍ତାଧାର ପରିବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ।

Add Zee News as a Preferred Source

 

ଅଧ୍ୟାପକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ AACSB ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକର ଗଭୀର ବୁଝାମଣା ବିକଶିତ କରିଥିଲା। ଏହା ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷାରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ସାମିଲ ହେବା, ସ୍ପଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ IIM ରାୟପୁରର ମିଶନ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ-ସ୍ତରୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ନିରନ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉନ୍ନତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ କ୍ଲୋଜିଂ-ଦି-ଲୁପ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲା।

 

କର୍ମଶାଳାର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ନିଜର ମତାମତ ବାଣ୍ଟି IIM ରାୟପୁରର ଚାର୍ଜ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ସଞ୍ଜୀବ ପରାସର କହିଛନ୍ତି, “AACSB ଆଶ୍ୱାସନା ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଭଳି କର୍ମଶାଳାଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏକ ସ୍ଥିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରତିଫଳନ, ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଉନ୍ନତିର ଏକ ନିରନ୍ତର ଚକ୍ର ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବିକଶିତ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। IIM ରାୟପୁରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏପରି ନେତାମାନଙ୍କୁ ବିକଶିତ କରିବା ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଶିକ୍ଷାଗତ ଭାବରେ ସକ୍ଷମ ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି କର୍ମଶାଳା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା। AACSB ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଆମର ଶିକ୍ଷାଗତ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯିବ ନାହିଁ ବରଂ ଆମର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ସହଭାଗୀତାକୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରିବ।”

 

ଅଧିବେଶନଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍, ଷ୍ଟେକହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏବଂ ତଥ୍ୟ-ଚାଳିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ବିଷୟ-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଦକ୍ଷତା ଭଳି ଦକ୍ଷତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ୱାସନା ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ (AoL) ସିଷ୍ଟମକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ, ବୃତ୍ତିଗତ ଉପସ୍ଥାପନା ଏବଂ ନୈତିକ ଯୋଗାଯୋଗ ମାପ କରିବା ଏବଂ ଏକ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ନରମ ଦକ୍ଷତାକୁ ସଂହତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

 

ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ, IIM ରାୟପୁର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏବଂ ଗବେଷଣାରେ ନବସୃଜନ, ଶିଳ୍ପ ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଏହାର ଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପ୍ରତି ଏହାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଛି। ଦକ୍ଷତା-ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳକୁ ଏହାର ମିଶନ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହିତ ରଣନୀତିକ ଭାବରେ ସମନ୍ୱୟ କରି, ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଶୈକ୍ଷିକ କଠୋରତା, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ବବାନ ପରିଚାଳକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପ୍ରତି ଏହାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିଛି।

 

ଏହି କର୍ମଶାଳା AACSB ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ନିକଟତର ହେଉଥିବାରୁ IIM ରାୟପୁରର ନିରନ୍ତର ଉନ୍ନତି, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସହଭାଗୀତା ପ୍ରତି ସମର୍ପିତତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି।

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Bihar election
ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେଲା ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି, ୧୦ ପ୍ରମୁଖ ବିନ୍ଦୁ
Nobel Prize in Chemistry 2025
ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ଜାପାନ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର
Top 10 News Headlines
Top 10 News Today:ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର...
Belaguntha NAC
୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ବନ୍ଧା ହେଲେ ବେଲାଗୁଣ୍ଠା ଏନଏସି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ
CM Mohan Majhi
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଚିନ୍ତା: ଡକାଇଲେ ଅଫିସରଙ୍କ ଜରୁରୀ ବୈଠକ