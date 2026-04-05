World Health Day 2026: ସକାଳ ବ୍ୟାୟାମ ଶରୀରକୁ ଦିଏ ୧୦ ବଡ଼ ଫାଇଦା

Zee OdishaOdisha TrendingWorld Health Day 2026: ସକାଳ ବ୍ୟାୟାମ ଶରୀରକୁ ଦିଏ ୧୦ ବଡ଼ ଫାଇଦା

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 05, 2026, 01:01 PM IST

World Health Day 2026: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲିର ଦ୍ରୁତ ଗତିଶୀଳ ଜୀବନରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ଜିମ୍ ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ଫିଟନେସ୍ ଉପକରଣ ପାଇଁ ସମୟ ଏବଂ ଟଙ୍କା ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ସକାଳ ଚାଲିବା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର, ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ। ସତେଜ ସକାଳ ପବନରେ ଚାଲିବା କେବଳ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଜୀବନଶୈଳୀ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ରୋଗରୁ ଦୂରେଇ ରଖିପାରେ ଏବଂ ସାରା ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତିରେ ଭରପୁର କରିପାରିବ।

ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଫାଇଦା

  • ହୃଦୟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ: ସକାଳେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ  ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥାଏ। ଯାହା ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିଥାଏ।
  • ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢାଇଥାଏ: ନିୟମିତ ଚାଲିବା ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିଥାଏ, ଯାହା ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
  • ମାନସିକ ଚିନ୍ତାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ: ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଥମ କିରଣ ଏବଂ ତାଜା ପବନ ଚାପ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ମନୋଭାବକୁ ଉନ୍ନତ କରେ।
  • ଶରୀରର ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥାଏ: ସକାଳ ଚାଲିବା ହେଉଛି କ୍ୟାଲୋରୀ ନଷ୍ଟ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ।
  • ମଧୁମେହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ: ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
  • ମାଂସପେଶୀକୁ ନମନୀୟ ରଖେ: ହାଡ଼ ଶକ୍ତି ଏବଂ ମାଂସପେଶୀର ନମନୀୟତା ବଜାୟ ରଖେ।
  • ଭଲ ନିଦ ହୋଇଥାଏ: ଶରୀର ଘଣ୍ଟାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରି ନିଦ୍ରାର ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ କରେ।
  • ଚର୍ମରେ ଚମକ ଆଣେ: ଝାଳ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିଦିଏ, ଚର୍ମକୁ ସତେଜ ଦେଖାଯାଏ।
  • ଫୁସଫୁସକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ: ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ଫୁସଫୁସ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରେ।
  • ଦୀର୍ଘ୍ୟ ହେବାର ରହସ୍ୟ: ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।

ସୁସ୍ଥ ଜୀବନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ
ସକାଳର ଚାଲିବା ହୃଦରୋଗ, ମେଦବହୁଳତା, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ମଧୁମେହ ଏବଂ ମାନସିକ ଅବସାଦ ଭଳି ରୋଗକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରେ, ସାରା ଦିନ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକତାକୁ ଉନ୍ନତ କରେ।

ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଗାଇଡ୍
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା, ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କିମ୍ବା ହାଡ଼ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। 10-15 ମିନିଟ୍ ଚାଲିବା ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଏବଂ ଦୂରତା ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ।

ମଧୁମେହ କିମ୍ବା ହୃଦରୋଗୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ଚାଲିବାର ସମୟ ଏବଂ ଗତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଉଚିତ।

Disclaimer: ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । 

Prabhudatta Moharana

