World Health Day 2026: ସକାଳ ବ୍ୟାୟାମ ଶରୀରକୁ ଦିଏ ୧୦ ବଡ଼ ଫାଇଦା

World Health Day 2026: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲିର ଦ୍ରୁତ ଗତିଶୀଳ ଜୀବନରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ଜିମ୍ ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ଫିଟନେସ୍ ଉପକରଣ ପାଇଁ ସମୟ ଏବଂ ଟଙ୍କା ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ସକାଳ ଚାଲିବା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର, ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ। ସତେଜ ସକାଳ ପବନରେ ଚାଲିବା କେବଳ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଜୀବନଶୈଳୀ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ରୋଗରୁ ଦୂରେଇ ରଖିପାରେ ଏବଂ ସାରା ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତିରେ ଭରପୁର କରିପାରିବ।
ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଫାଇଦା
ସୁସ୍ଥ ଜୀବନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ
ସକାଳର ଚାଲିବା ହୃଦରୋଗ, ମେଦବହୁଳତା, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ମଧୁମେହ ଏବଂ ମାନସିକ ଅବସାଦ ଭଳି ରୋଗକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ କରେ, ସାରା ଦିନ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକତାକୁ ଉନ୍ନତ କରେ।
ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଗାଇଡ୍
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା, ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କିମ୍ବା ହାଡ଼ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। 10-15 ମିନିଟ୍ ଚାଲିବା ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଏବଂ ଦୂରତା ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ।
ମଧୁମେହ କିମ୍ବା ହୃଦରୋଗୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ଚାଲିବାର ସମୟ ଏବଂ ଗତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଉଚିତ।
Disclaimer: ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।